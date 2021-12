I Miti del Wrestling a Torre del Greco: appuntamento il 4 dicembre nella tenda geodetica La Salle

Condividi

Difeso il titolo di campione dell’Unione Europea.

Torre del Greco, 3 dicembre 2021 – Il grande wrestling, lo show spettacolo che ha vinto protagonisti nomi come Hulk Hogan, The Rock e Andre the Giant in passato e John Cena e Roman Reigns nel presente, arriva a Torre del Greco per la prima volta nella storia di questa disciplina. L’appuntamento, con ingresso gratuito e green pass obbligatorio, è previsto per il 4 dicembre alle 17.30 nella tenda geodetica di palazzo La Salle in via generale Dalla Chiesa. L’evento è promosso dal Comune di Torre del Greco e “Sport per la Vita” per volontà del sindaco Giovanni Palomba e dell’assessore allo sport Giuseppe Speranza.

Nel corso dell’evento sarà messa in palio la cintura di campione dell’Unione Europea, detenuta da Fabio Ferrari, che nella sua carriera ha lottato in diciotto Paesi, e quella di campione italiano, detenuta dall’Imperatore di Roma Flavio Augusto. Durante lo show lotteranno anche altri grandi protagonisti del wrestling europeo, tra cui Miss Monica, più volte campionessa in numerosi Paesi d’Europa ed unica lottatrice italiana che abbia mai lottato in WWE. Ospite speciale sarà l’inglese “Big Wavy” Roy Johnson, già visto nella famosissima WWE.

“Grazie alla collaborazione con il Comune di Torre del Greco, portiamo uno show di wrestling in città con campioni di livello assoluto – spiega il general manager de I Miti del Wrestling, Michele M. Ippolito – Andrà n scena uno spettacolo per famiglie con atleti fenomenali e storie avvincenti, in totale sicurezza per tutti. Ci aspettiamo soprattutto la presenza di tanti bambini”.