Dopo la pausa per le festività natalizie riprendono le rappresentazioni alla 19a Rassegna Festival Città di Saviano, settore “Amatoriale” con l’esibizione de “I Mattattori” che porteranno in scena “A spasso nel Te…atro” per la regia di Thomas Mugnano.

Nella programmazione del direttore artistico della manifestazione, Nunzio Della Marca, l’appuntamento è fissato per le ore 18:00 di domenica 7 gennaio presso il teatro/auditorium di via Falcone e Borsellino, con il ricavato, per l’occasione, devoluto in beneficenza.

Con la citazione di Albert Eistein “Il tempo è un’illusione”, la compagnia di Roccarainola intende racchiudere in un singolo spettacolo un secolo intero, “mostrandone i momenti salienti attraverso gag, scenette, balli e canzoni iconiche”. Insomma, un viaggio nel passato prima di approdare all’anno appena iniziato: il 2024!

Infatti,, dalle note della regia acquisiamo che: “Trattasi di un “viaggio immaginifico, figurativo ed originale che parte dall’inizio del secolo scorso (1920) per terminare nel ventennio attuale. Un percorso artistico molto dinamico che alternerà momenti di intensa ilarità attraverso gags, scetch, monologhi, balletti, etc… conditi da una profonda comicità a passaggi decisamente performanti, riflessivi, drammatici, duri e significativi. Uno spettacolo double-face dove predomineranno non solo la risata e il buonumore ma anche la morale, le denunce sociali e i messaggi sublimmati che i nostri lavori intendono elargire. (TH. Mugnano)”.

Queste le premesse, ma per godere al meglio delle idee dello spettacolo, è necessario esserci, così come nelle precedenti performance della compagnia rocchese che spesso e volentieri ha fatto registrare il classico “pienone”, per la gioia del patron Nunzio Della Marca, contento di proseguire in modo egregio l’opera iniziata anni fa da Giovanni Palladoro.