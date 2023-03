I love dance: conclusa la X edizione

Condividi

Grande trionfo per i giovani talenti della danza al Centro Sociale di Salerno

Si è conclusa la decima edizione di “I love DANCE“, il contest dedicato ai giovani talenti della danza, ideato e diretto da Carmine Landi che ha animato gli spazi del Centro Sociale di Salerno nella giornata di ieri, domenica 19 marzo. L’evento ha visto una importante partecipazione dei tanti giovanissimi allievi danzatori provenienti da tutte le regioni d’Italia. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di esibirsi al cospetto della giuria composta da grandi maestri di fama nazionale e internazionale, quali: KRISTINA GRIGOROVA, ROSANNA BROCANELLO, ROBERTA FERRARA, ALESSIA LANDI.

Anche nel corso di questa decima edizione del concorso tersicoreo Made in Salerno, sono stati assegnati dalla giuria ai ballerini più talentuosi, premi non in denaro del valore i 50.000 euro: borse di studio per prestigiose accademie ed eventi nazionali di danza, coppe, medaglie ed attestati di partecipazione.

Infine, ad aggiudicarsi il trofeo “I love dance” per la migliore idea coreografica è stata la coreografia Cold firmata da Miriana Simone della scuola di danza “Step to dance” di Taranto.