I libri di Paolo Trapani giovedì 12 dicembre al Club Napoli Scafati D10S

Giovedì 12 dicembre alle ore 20:30, in Traversa Brunelleschi a Scafati, presso il Napoli Club D10S, tifosi e sportivi incontreranno il giornalista e scrittore Paolo Trapani.

L’iniziativa, nata da un’idea di Pasquale “pakyweb” Giugliano e dal gruppo operativo del club, viene promossa per parlare dei libri scritti da Trapani e relativi al calcio; in particolare ‘Napoli sulla Pelle’, edito da Iuppiter Edizioni, a cui ha collaborato anche il collezionista avv. Renato Camaggio.

Nei suoi libri, Paolo Trapani non si limita solo a raccontare vicende di calcio, ma pone in evidenza il valore sociale del football e quanto sia importante nella realtà territoriale di Napoli e della sua area metropolitana. Il lettore, quindi, viene stimolato a compiere un’analisi non solo sportiva e agonistica, ma di approfondimento valoriale, identitario e di appartenenza alla propria comunità.

«Ringrazio – spiega Paolo Trapani – gli amici del Club Napoli Scafati D10S, in particolare Pasquale ‘pakyweb’ Giugliano, per aver promosso l’evento di giovedì 12 dicembre. Sarà una bella occasione per parlare del Napoli, della nostra identità e dei valori che attraverso il calcio ci vedono uniti in un comune destino».

