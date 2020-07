I giornalisti Pionati ed Amatruda “Sondaggio fake da Arcadia”

“Il sondaggio odierno apparso sul Sole 24 Ore è stato commissionato dalla stessa società che lo ha realizzato, Arcadia srl. Guarda caso la medesima società ha appena pubblicato un ebook inneggiante a Vincenzo De Luca. Non serve aggiungere altro”. Così, il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati.

“Dispiace – rilancia – che una testata autorevole si sia prestata a questa operazione commerciale e politica, che non ha alcuna attendibilità.

Sul piano metodologico, come tutti sanno, non si sommano le pere con le mele. Il sondaggio confonde infatti intenzionalmente gradimento e consenso. Un esempio per chiarire: circola in questi giorni un sondaggio sul premier Conte che ottiene un gradimento del 60% ma – quando si chiede chi voterebbe per lui – scende al 14% dei consensi. De Luca avrà la stessa amara sorpresa dalle urne, dopo l’operazione verità che il centrodestra sta per avviare sui disastrosi risultati della sua amministrazione”.

“Ricordiamo infine che alle ultime elezioni, tenutesi un anno fa, il centrodestra é stato il raggruppamento di gran lunga più votato in Campania e che recenti sondaggi parlano di un testa a testa tra Caldoro e il presidente uscente” conclude.

Sul tema interviene anche il portavoce di Caldoro, Gaetano Amatruda, ‘I sondaggi farlocchi e la ricerca di clienti’ il suo post sui social per dire “i sondaggi vanno presi tutte con le molle. Attenzione a quelli fatti da società di comunicazione in cerca di clienti da seguire in campagna elettorale. Il sondaggio di Arcadia ad esempio, ‘intelligenti pauca'”