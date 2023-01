I Gemelli di Guidonia: un talento moltiplicato per tre alla Truffaut

Giffoni Valle Piana, 10 gennaio 2023 Gag, canzoni, imitazioni e tanti dei personaggi della loro trasmissione di successo su Rai Radio 2. Giovedì 12 alle 21 alla Sala Truffuat della Cittadella del Cinema per la XIII Stagione Invernale di Prosa di Giffoni Teatro promossa dall’Associazione omonima presieduta da Mimma Cafaro, arrivano i Gemelli di Guidonia, un talento moltiplicato per tre.Pacifico, Gino ed Eduardo, che in realtà sono fratelli e non cugini, si esibiranno dal vivo in “Tre x due – tra radio e tv”. Musica e comicità coinvolgenti per uno show effervescente. E come sempre un occhio all’attualità, che nelle mani e nelle voci del trio vincitore di Tale e Quale Show 2021 e protagonista del successo in radio e tv di “Happy Family”, il programma di Rai Radio2 condotto con Ema Stockolma, diventa occasione per ridere e per giocare insieme al pubblico.Sul palco un mix frizzante e divertente basato sull’ironia musicale. Lo spettacolo racconta la loro storia, fin da quando, ancora bambini, cantavano e facevano imitazioni. Non mancheranno poi aneddoti riferiti ai grandi protagonisti della televisione, dalla quale ogni settimana danno vita a performance straordinarie. Un modo per conoscere i cantautori del passato e del presente, interpretati con grande rispetto.Gli appuntamenti nel mese di gennaio sono due: dopo i Gemelli di Guidonia, venerdì 27 andrà in scena “Il padre della sposa”, una divertente comedy piena di momenti coinvolgenti, animata da situazioni tenere e divertenti di cui saranno strepitosi mattatori Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi, guidati da Gianluca Guidi.INFO UTILI Lo spettacolo andrà in scena alle 21 alla Sala Truffaut della Cittadella del Cinema. Per informazioni: Associazione Giffoni Teatro – Via Paolo Scarpone 8 – Giffoni Valle Piana; Tel. 3394611502; [email protected] . Biglietteria online www.go2.it ; Botteghino Sala Truffaut: Via A. Moro 2, nei giorni di spettacolo dalle ore 19,00.