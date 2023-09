I formaggi di Alimentale protagonisti a BaccalàRe con l’Onaf Napoli

Condividi

Provolone del Monaco Dop, Pecorino Bagnolese e Caciocavallo Silano Dop protagonisti degli incontri

I formaggi di Alimentale Forchetta & Cervello a Baccalarè con l’Onaf Napoli. Si rinnova il sodalizio fra le eccellenze del comparto lattiero caseario garantite dal bollino Vero-Filiera Sostenibile e la kermesse dedicata ad uno dei piatti tipici della cultura napoletana.

La delegazione Onaf di Napoli guidata da Salvatore Varrella sarà presente al Maschio Angioino per proporre degustazioni guidate sui prodotti di punta fra gli stagionati prodotti in regione Campania.

“Anche in questa edizione -spiega Giuseppe Di Bernardo di Alimentale- siamo onorati di poter proporre al competente pubblico presente le grandi emozioni che scaturiscono dal degustare i prodotti che raccontano la regione Campania. Presente ovviamente Sua Maestà il Provolone del Monaco Dop, protagonista indiscusso di taglieri e ricette anche quest’estate. Faremo un salto in Irpinia con il prestigioso Pecorino Bagnolese Classico e chiuderemo con un evergreen come il Caciocavallo Silano Dop“.

Nelle idee di Salvatore Varrella non manca la fantasia: “Stiamo preparando anche un abbinamento con un piatto a base di baccalà, sarà una sorpresa tutta da gustare”.