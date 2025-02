I flavori dei caffè di terroir al Taste per incantare i sensi con Fratelli Bonacchi

2 minuto di lettura

Dall’8 al 10 febbraio analogie esperienziali con il mondo del vino tra degustazioni e un Fuori di Taste da Wanda Caffè. Il progetto in conferenza stampa il 21 febbraio.

FIRENZE – Immaginate la Fortezza da Basso trasformata in un firmamento di costellazioni gastronomiche. Potrebbe forse mancare sua maestà il caffè di terroir? Dall’8 al 10 febbraio al Taste, il salone dedicato all’eccellenza gastronomica, saranno protagonisti gli ambassador di Fratelli Bonacchi per raccontare i frutti di un lavoro fatto di rispetto per l’ambiente, responsabilità sociale e cura di tutta la filiera “dal seme alla tazza”.

Quella di Sandro e Samuele Bonacchi è la storia di una torrefazione di Quarrata, nel Pistoiese, che affonda le radici negli anni ’50 e si è evoluta fino a vantare nel proprio portfolio un’importante gamma di caffè di terroir, alcuni dei quali appartenenti alla Slow Food Coffee coalition. La filosofia di riferimento trova ispirazione in alcuni concetti chiave: approccio agricolo ecologico e socialmente responsabile, conoscenza profonda di piantagioni e farmer, organizzazione di tutte le filiere “dal seme alla tazza”. La mission è migliorare in modo costante la consapevolezza di baristi, ristoratori e consumatori attraverso proposte di caffè “buoni, puliti e giusti”.

Nelle piantagioni di proprietà a Las Capucas, in Honduras, come in quelle di Messico, El Salvador, Brasile o Etiopia viene praticata un’agricoltura organica e circolare che rivolge la massima attenzione alla salvaguardia della biodiversità, in collaborazione con risorse umane cui vengono assicurate tutte le tutele in termini di sicurezza e di crescita umana e sociale.

L’azienda ha organizzato nel tempo un vero e proprio “movimento” culturale del caffè di cui gli ambassador si rendono interpreti e protagonisti organizzando appuntamenti di formazione con baristi e ristoratori che diventano Aromateller, sommelier del caffè, e ne raccontano il flavore, ovvero le percezioni organolettiche di aromi, gusti e corpo. Tra caffè e vino le fasi della degustazione in fondo sono simili: esame visivo, olfattivo e gustativo attraverso la conoscenza di terroir, varietà botaniche, altitudine, metodo di lavorazione.

Ecco che l’analisi sensoriale si incrocia con il racconto delle ragioni profonde che hanno portato a ottenere un determinato caffè di cui si conoscono le vere origini, chi lo lavora, i metodi agricoli e di selezione, come viene trasportato e torrefatto, come dev’essere estratto e con quali tecniche per ottenere il miglior risultato in tazza. È proprio l’innovativo progetto Ten, che adotta una cialda in carta da 10 grammi di caffè (il 40% in più di dose classica), a garantire la migliore espressione del terroir in tazza, ovvero una perfetta estrazione per godere al meglio della soluzione espresso. Il metodo brewing, o caffè filtro, è un’altra risorsa assoluta per la ristorazione e incontra un grande favore nell’abbinamento con cibi dolci o salati.

Dall’8 al 10 febbraio al padiglione centrale del Taste, piano terra (U / 15), sarà possibile dunque godere delle degustazioni di espresso Ten e caffè filtro da diversi Paesi del mondo. Sabato 8 febbraio dalle 16 alle 21 il Wanda Caffè di via Pisana 12/ 14 R ospiterà inoltre un esclusivo appuntamento Fuori di Taste con le specialità della chef Enrica Della Martira in abbinamento ai caffè Kenya tostato filtro ed estratto a freddo, espresso Ten Dona Elda dall’Honduras e Guji Hambela dall’Etiopia, tostato filtro ed estratto a caldo. Informazioni: wandacaffe.com

Venerdì 21 febbraio, infine, conferenza stampa di presentazione del progetto e del nuovo brand Fratelli Bonacchi, caffè di terroir. Appuntamento dalle ore 10 presso l’Accademia del Caffè Espresso di via Bolognese 68 in Pian di San Bartolo a Fiesole. In programma interventi di autorevoli relatori, una visita guidata agli spazi dell’Accademia con degustazioni esperienziali e light lunch. Prenotazioni: 0573 19.31.080 – [email protected]

