I dieci uomini più sexy del 2021: da Antonacci a Bova, da Gassman a Marchisio.

Ecco gli uomini che più piacciono alle donne: sono i protagonisti della seduzione, tra vecchi e nuovi modelli di bellezza, che rispettano o infrangono le regole estetiche, talvolta stabililendo nuovi standard di fascino. A stilare la classifica delle « icone sexy 2021» è Incontri-ExtraConiugali.com. Esistono ancora i sex symbol? Ecco nella classifica di Incontri-ExtraConiugali.com i personaggi di grande popolarità con le quali le donne sarebbero disposte a tradire il partner. «Nelle preferenze delle donne troviamo sul podio Biagio Antonacci (79%) che ci ha emozionato e stupito tutti con la sua musica, Raoul Bova (78%), il popolare attore dagli occhi blu e dal fisco scolpito dallo sport, Claudio Marchiso (75%), l’ex calciatore italiano che ha legato gran parte della carriera alla Juventus con cui ha vinto 7 campionati di serie A consecutivi» aggiunge l’ideatore di Incontri-ExtraConiugali.com, che in questa occasione ha mappato non solo i gusti del maschio alpha ma anche quelli delle donne. Poi tra i divi che fanno battere il cuore alle donne anche Alessandro Gassman (74%), figlio d’arte di uno dei più grandi attori del cinema italiano, il cantautore e polistrumentista Nek (70%) e Justin Timberlake (69%), il cantante di Memphis ha iniziato la sua lunga carriera nel lontano 1993 nel cast del Mickey Mouse Club. E, gettonati tra i gusti femminili delle italiane, anche Enrique Iglesias (65%), terzo ed ultimo figlio del celebre cantante spagnolo Julio Iglesias e dalla giornalista e modella filippina Isabel Preysler, Stefano Accorsi (63%), splendido cinquantenne con la passione per il cinema fin da quando era bambino, Riccardo Scamarcio (60%) con il suo fascino da bel tenebroso che ancora colpisce e affonda tutte coloro che incrociano il suo sguardo, e Luca Argentero (58%), il Dottor Fanti di Doc. La classifica degli uomini più desiderati di questa lunga caldissima estate si basa su un sondaggio realizzato nella prima settimana di agosto 2021 da Incontri-ExtraConiugali.com, sito che garantisce una rapida scappatella romantica a chi è in fuga da un matrimonio infelice oppure opprimente, ma anche e soprattutto a chi desidera una valvola di sfogo, indispensabile per salvare un rapporto ai tempi del Covid-19. Il portale sta proprio in questo periodo riscontrando notevoli consensi, dato che ad agosto —secondo quanto stima il sito— sarà almeno la metà degli italiani (e delle italiane) a tentare di tradire il proprio partner. E secondo Incontri-ExtraConiugali.com saranno proprio le dive e i divi dei social a stimolare di più gli uomini e le donne in cerca di una fugace avventura.