“I colori del tempo”: in uscita la prima raccolta di canzoni di Gabriella Rinaldi, storica voce degli Zooming on the Zoo

4 minuto di lettura

Condividi

“Sono note di un tempo che va dagli anni 2000 ad oggi, con qualche sporadica incursione negli anni Ottanta”: con queste parole, la cantautrice e music producer Gabriella Rinaldi presenta la sua prima raccolta di canzoni, intitolata “I COLORI DEL TEMPO”.

Pubblicato dalla Maxsound Records e prodotto dalla stessa Rinaldi con Max Carola, il disco sarà disponibile in anteprima / pre-order su tutte le piattaforme musicali internazionali venerdì 7 marzo 2025 e verrà distribuito il 14 marzo 2025.

“Ora che il tempo è volato e continua a farlo sempre più velocemente, dato che non so se mai riuscirò a raggiungerlo, a scanso equivoci, pubblico queste mie note che intanto sono diventate “I Colori del tempo”, del mio tempo, dei miei viaggi interiori, delle mie danze e visioni” spiega Gabriella Rinaldi presentando la sua raccolta, costituita da quattordici brani sorprendenti, in cui trovano spazio le creatività e i linguaggi di grandi musicisti e grandi voci, che dialogano nel segno dei ‘colori’ di Gabriella Rinaldi: Ernesto Vitolo, Franco Giacoia, Robert ‘Bob’ Fix, Piero Gallo, Dominga Andrias, Myriam Lattanzio, Giovanna Panza, Ferraniacolor e Max Carola.

“Mi sento ancora una “Figlia dei Fiori” come quando ero poco più che adolescente. Amavo la musica, l’arte moderna, ballare e viaggiare. Un tipo romantico, insomma, malgrado tutto!” commenta la cantautrice, storica voce degli Zooming on the Zoo, band-simbolo della Vesuwave partenopea degli anni Ottanta, presente nel brano Ventilazione, contenuto nella raccolta I Colori del Tempo.

Molti di questi brani, inoltre, hanno segnato l’esordio della Rinaldi come video-maker e regista: i video di tutte le canzoni del disco, infatti, e l’artwork della raccolta sono stati elaborati dalla stessa Gabriella Rinaldi. “Questa è una parte del lavoro creativo che ormai sento come necessaria e che mi affascina moltissimo. In particolare, l’uso di nuove tecnologie e l’implementazione dell’AI nella realizzazione delle immagini, mi dà la grande possibilità di spaziare e raccontare liberamente visioni e suggestioni che altrimenti non saprei come manifestare perché abbracciano e completano la mia musica” commenta l’artista.

Il disco è un autentico viaggio in quattordici canzoni, in stili e lingue diverse: inglese, italiano, napoletano e perfino un idioma sconosciuto, completamente inventato dalla Rinaldi. “Babelia #1” è un brano anomalo; più che una canzone è un balbettio sgomento contro l’orrore delle guerre e la perfidia umana. Un nuovo esperimento, parte del progetto “Migrations”, tuttora in fase di elaborazione” spiega la musicista.

Gabriella Rinaldi | bio

Gabriella Rinaldi è cantante, autrice, compositrice, video e music producer. Insegna canto moderno dal 1995 secondo il suo metodo VOCE & CANTO.

Debutta come cantante nella seconda metà degli anni Ottanta con gli “Zooming on the Zoo”, gruppo di punta della Vesuwave napoletana. Firma con la storica etichetta Casablanca/Polydor pubblicando i singoli “When you turn off the light” e “Warning”.

Nel 1989 esce l’album “ZOO…LOGIC”. Con gli ZOTZ parteciperà vari Festival e trasmissioni televisive. È voce e anima di “Hondy“ un progetto artistico nato dalla collaborazione con i futuri Planet Funk, con cui negli anni ’90 ha scalato le classifiche internazionali entrando nelle top 10 europee, in Regno Unito e su MTV con il brano “Hondy – No Access”.

Si dedica alla radio e conduce vari programmi per RadioRAI, Rai International e Radio Kiss Kiss Network.

Nel corso degli anni ha curato, in veste di interprete, autrice e produttrice diversi progetti artistici come Voxtwisters, InCanto, Alia e INNESTO, con brani pop e dance distribuiti e licenziati in tutto il mondo.

Nel 2000 lancia il suo network/metodo di didattica del canto “VOCE & CANTO”. Crea le edizioni musicali NON PLUS ULTRA. Progetta una propria linea di gioielli “Aliatica”.

Nel 2015 nasce il progetto culturale NA≥DOP – Napolidaorainpoi: suoni, storie e visioni attraverso lo sguardo femminile per cui pubblica e produce diverse compilation tra cui “Di voce in Canto” Vol 1, “Canti di Natale dal mondo” e nel 2019 “Del Femminil Sentire”. Na≥Dop oggi è anche una associazione culturale di cui Gabriella Rinaldi è presidente.

Nel 2018 crea e conduce con Alfredo D’agnese il podcast “Le 1000 voci di Partenope”, un viaggio nell’universo musicale delle voci napoletane al femminile.

È ideatrice, curatrice e direttore artistico di numerose manifestazioni e rassegne: “Le Voci & il gusto”, “Capua Festival 2019 – Del Femminil Sentire”, “Intrecci” e “Incanto Mediterraneo”. Realizza video musicali e vari documentari sperimentali su natura e biodiversità tra cui “Intrecci”.

Collabora stabilmente con Max Carola (producer, sound engineer, chitarrista e arrangiatore). Alla fine del 2023 pubblica per l’etichetta Maxsound Records “Rock ‘80” con Ernesto Vitolo, celebre tastierista napoletano, ed “Estrellita” con i Ferraniacolor. Nel febbraio 2024 ripubblica “Alia”, un EP di 4 canzoni in italiano realizzate nel 1995.

“I colori del Tempo” è la sua prima raccolta di brani musicali realizzati nel corso degli anni, alcuni dei quali mai pubblicati.

I COLORI DEL TEMPO

Gabriella Rinaldi

#gabriellarinaldi

www.gabriellarinaldi.com

https://www.instagram.com/gabriellarinaldi_gabrin/

https://www.facebook.com/gabrierinaldi

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.