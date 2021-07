I “capolavori” della Sinistra. Tra menzogne e spettacolo del ridicolo

Condividi

La Sinistra grida continuamente al fascismo, al razzismo e all’omofobia, ma di pulizie etniche ne è stata padrona fino a ieri. Ricordate la guerra del Kosovo nel 1994? La NATO scese in campo contro Milosevic per fermare la pulizia etnica, perpetrata dall’esercito iugoslavo nei confronti degli Albanesi del Kosovo.

Non voglio tornare troppo indietro a parlare di Stalin e la sua omofobia con punizioni nei gulag o di Tito e dei suoi metodi sanguinari, ma qualcosa va detto sulla doppia fatturazione.

La doppia fatturazione era il sistema utilizzato dal PCI nel dopoguerra per autofinanziarsi. A un certo numero di selezionate ditte italiane fu concessa l’autorizzazione, con l’approvazione del PCI, di vendere determinati prodotti acquistati dall’Unione Sovietica. Le ditte russe spedivano nel Liechtenstein a società appartenenti a italiani merce in transito, esente da dazi. Es. La merce costava due dollari quando il prezzo era tre. La società intermediaria rispediva a tre centesimi al kg, lasciando un margine di profitto di 80 centesimi alla ditta di comodo di proprietà del Partito Comunista italiano.

“Per interpretare gli anni della Prima Repubblica, la sinistra ha avallato una lettura basata sul dispositivo della ‘strategia della tensione’.Una narrazione autoassolutoria, in cui violenza ed eversione diventavano un’esclusiva dei fascisti, spalleggiati dalla Dc (e dagli Usa), mentre i terroristi rossi erano, in fondo, solo compagni che sbagliavano ed erano caduti nella trappola del potere. Così, se il Pci non aveva mai governato, era stato essenzialmente per colpa di un complotto. Ma quando la sinistra è diventata establishment, ha accettato di buon grado di adottare la ben più raffinata tecnica delle classi dirigenti contemporanee (il cui scopo, ora e sempre, è di consolidare il potere, e la cosa non dovrebbe meravigliarci): potremmo chiamarla, per assonanza, ‘strategia dell’apprensione’. E’ una tecnica di governo basata sulla creazione di un’emergenza permanente, naturalmente funzionale a far ingoiare alle classi medie, che sono le più pericolose, depauperamento e ‘disempowerment’. La pandemia, da questo punto di vista, rappresenta un’occasione gigantesca e, se vogliamo, un insperato balzo in avanti per le élite. E se ho già una mezza idea di cosa accadrà di qui a pochi mesi (variante delta, altre restrizioni, obblighi vaccinali ecc.), fatico invece a immaginare chiaramente cosa riusciranno a farci accettare di qui al prossimo decennio…”

Alessandro Rico, giornalista

E in un pomeriggio d’estate, mentre ero alle prese con il caldo afoso, mi giunge la notizia che Malika, ragazza cacciata di casa perché lesbica e per cui il sindaco di Firenze cominciò una battaglia antiomofobia, con i soldi raccolti per aiutarla ha comprato una Mercedes e un cane da 2500 euro.

Che popolo fesso il nostro.

Non oso immaginare cosa sarebbe accaduto se questa cazzata (mi mantengo soft) l’avesse fatta una ragazza “sponsorizzata” dalla Destra.

“Si fa presto a dire che la destra strumentalizza i crimini degli immigrati. Quando a strumentalizzare ci prova la sinistra, vengono fuori capolavori simili:

– Un tizio tira le uova a un’atleta di colore, poi si scopre che il bersaglio l’ha scelto a caso e che comunque era il figlio di un politico Pd.

– Un ragazzo di origini africane si suicida, si grida al razzismo, ma il padre e la madre dicono che il razzismo non c’entra.

– Un giovane omosessuale si uccide, si grida all’omofobia, ma il giorno dopo si scopre che l’omofobia non c’entra.

– Una ragazza lesbica viene cacciata di casa dalla famiglia (musulmama), i ‘buoni’ fanno una maxi colletta e lei ci si compra Mercedes e cane fingendo di voler aprire un’associazione con la Boldrini (peraltro ha fatto benissimo: rivela candidamente cosa c’è dietro queste pagliacciate). Ah, aggiungo che a questo punto non è nemmeno più così sicuro che sia stata cacciata…”

Alessandro Rico

Il popolo commosso davanti a tanta “bontà”, ai piccoli gesti da fare, perché sono grandi

grandi segni d’amore, di attenzione. Tutte mistificazioni create ad arte dalla Sinistra.

La Sinistra è attaccata a tutto, come se non dovesse mai morire. Senza sapere che chi è attaccato resta ancorato a una prigione ottusa che non apre nessuna porta.

