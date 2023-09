I Camera Soul presentano un nuovo singolo “Everything is alright”

Condividi

Reduci dal grande successo ottenuto nelle chart nazionali ed internazionali con il precedente singolo “Shooting Star” uscito lo scorso maggio, tornano in scena i Camera Soul, con il lancio del nuovo singolo ““Everything is alright” previsto il 22 Settembre.

La band, conosciuta già da anni anche a livello internazionale per il suo sofisticato stile black ‘&soul ed i numerosi riconoscimenti ricevuti, ha nuovamente realizzato un piccolo/grande capolavoro. “Everything is alright” é una canzone intensa, che ricalca a grandi linee i brani delle interpreti della soul music americana ed inglese. Un refrain importante viene supportato da una linea di archi scritta da Leo Gadaleta, che ne amplificano la profondità emotiva.

Abbellita dalla splendida voce black e soulful della lead vocalist Sabreetha Vee e da un bellissimo solo di chitarra di Alex Milella, é stata composta dai fratelli Lombardo (Piero alla composizione, Pippo all’arrangiamento e alle tastiere). Insieme a Beppe Sequestro al basso e a Fabio delle Foglie alla batteria, hanno saputo inserire un ” tocco in più ” regalando, come sempre grazie al loro innato talento, quel soft – groove che il brano richiedeva. Il risultato non poteva che essere uno dei brani più belli che i Camera Soul abbiano mai creato. E lo testimoniano le parole della stessa vocalist e della danzatrice ucraina del video, Polina Bohoslovska; Sabreetha , durante le registrazioni, racconta di aver avuto qualche difficoltà a cantare questa canzone, in particolare al momento del ritornello, la cui emozione saliva così tanto da spezzare la voce in pianto e dichiara : “É un brano commovente ed io l’ho inteso ed interpretato come un inno alla rinascita, anche solo personale.”

Le parole di Polina Bohoslovska sono state inserite nel videoclip ed esprimono la forza di una ragazza che reagisce positivamente alle avversità: “Buio e luce, realtà e speranza, ma il nostro mondo non è in bianco e nero, giusto? Il mondo ha toni e semitoni. Tutti conoscono la moralità grigia. Ma per quanto riguarda i sentimenti? Non importa da dove vieni, dall’Italia, come la cantante Sabreetha, o dall’Ucraina, come la ballerina Polina. Non importa quanti anni hai, cosa fai per vivere, siamo più o meno uguali e possiamo avere gli stessi problemi, come, ad esempio, il cuore spezzato. Ma “va tutto bene”: ho avuto una storia triste ma ho fatto esperienza di vita, quindi va tutto bene. Le cose succedono, è la vita. Quindi non soffermiamoci sul passato, ma “sorridiamo ancora ogni giorno” e creiamo il nostro bellissimo futuro”.

Il video é stato girato da Claudio Palma (per l’Italia) e da Valeria Osypova ( per l’Ucraina) con il montaggio a cura di Claudio Palma e Valvola’s Studio, dove Polina – con le sue splendide movenze di danza – domina come una Dea il panorama di Kiev accompagnata dall’incantevole voce di Sabreetha, ideatrice del testo del brano poi completato da Piero Lombardo e Sofia Lombardo.

La band ad oggi ha realizzato 6 album che hanno ricevuto un incredibile riscontro, con traguardi di rilievo raggiunti nelle più importanti classifiche di jazz and soul internazionali, premi e riconoscimenti, ed un attivo “live” di ben oltre 100 concerti. Nel 2020 con l’album “Existence”, conquistano l’attenzione mondiale grazie all’importante vincita del premio “Music Vision Award” di Los Angeles.