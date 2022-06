I.C. Telese Terme tra le scuole premiate al concorso regionale bandito dall’ORGR. Il plauso del sindaco

Condividi

L’Istituto Comprensivo di Telese Terme è tra le scuole risultate vincitrici di una delle 15 borse di studio riservate agli istituti di ogni ordine e grado della Campania, che hanno partecipato al concorso bandito per l’anno scolastico 2021/22 dall’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti (ORGR) sul tema “Il riciclo e il riuso dei rifiuti per rigenerare ecosistema”.

“Voglio complimentarmi con gli studenti e con i loro docenti per questo premio – dichiara il sindaco Giovanni Caporaso -. Quando ho letto la notizia non ho potuto nascondere un pizzico di orgoglio – aggiunge il primo cittadino -. Il lavoro compiuto dai docenti dell’I.C. di Telese è encomiabile ed è in linea con tutte le attività formative messe in campo, anche a livello internazionale, per formare nuovi cittadini attenti e responsabili nei confronti dei temi ambientali”.

L’Osservatorio presieduto dal sen. Enzo De Luca, ha assegnato le borse di studio sulla base dei giudizi espressi dalla commissione, che ha valutato gli elaborati pervenuti sotto forma di scritti o video. Il concorso rientra nell’ambito del «Progetto di sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Campania, per una corretta gestione del riciclo e del riuso dei rifiuti», promosso dall’ORGR e dall’Ufficio Scolastico Regionale, in accordo con gli Assessorati Regionali all’Ambiente e alla Pubblica Istruzione.

“Ricordo che tra le varie iniziative che questa amministrazione ha messo in campo in questi due anni molte sono finalizzate al rispetto ambientale e alla formazione di una cultura green nel nostro comune – conclude il primo cittadino di Telese Terme -. Continueremo a muoverci su questo percorso con determinazione anche grazie alla collaborazione delle nostre scuole e attraverso la condivisione di progetti e di idee con i più giovani”.

La cerimonia di premiazione è fissata per il 10 giugno a Napoli.