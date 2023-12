I.C Samuele Falco, una scuola fatta ad arte per te

Condividi

Per essere un buon cittadino o una buona cittadina, si parte dalla scuola, adesso.

Il percorso comincia dalla vita di tutti i giorni, ma piano piano ci porterà lontano, imparando ad allargare lo sguardo…

Questo e tanto altro all’I.C Samuele Falco di Scafati che ha aperto le porte (e gli orizzonti) il 6 Dicembre con una “Scuola fatta ad arte per te”.

Collaborazione e amore sono i pilastri portanti dell’I.C Samuele Falco, perfettamente funzionanti grazie all’organizzazione del dirigente, Domenico Coppola.

Un tripudio di colori, musica, allegria e solidarietà hanno animato il pomeriggio di mercoledì.

“Grande amore” de il Volo

Cantata a più voci dai ragazzi della scuola media, diretti magistralmente dal Prof.Domenico Tortora.

E poi l’orchestra con chitarre, tastiere, percussioni e voci con la dolcissima Prof.Paola Abate

Laboratori di chimica, di matematica, di lingua, perfettamente guidati dalle docenti Aponte, Celentano, Gargiulo, Manganiello e Realacci.

La biblioteca con le Prof.Cirillo e Langella.

La grandiosità dell’arte con la Prof. Cola

L’eccellenza dello sport nella palestra con il simpatico, dinamicissimo Prof. Raiola.

La solidarietà di Telethon con la meravigliosa maestra Giulia Infante.

E dopo il magico pomeriggio di accoglienza e allegria, i ringraziamenti del dirigente.

“INFINITAMENTE Grato per il calore che ho sentito

nell’aria l’altra sera. Il nostro primo evento di continuità, dedicato ai nuovi alunni

in ingresso alla scuola Media, mi ha restituito gioia grande.

Ho visto bambini e famiglie, curiosi e catturati da un’aria di festa, di leggerezza e profumo di casa,

necessari per accompagnare il transito verso la nuova scuola.

Ho visto tanta luce, cordialità, accoglienza ma, soprattutto, concentrazione, professionalità,

organizzazione e gestione di un evento complesso,

con tanti piccoli ospiti accompagnati, degni di encomio speciale.

Ho respirato bellezza, colori, intrappolato nell’aria profumata fino a sentire la musica

del fuoco acceso nel camino.

Quindici laboratori interattivi, allestimenti da grandi eventi, passaggi fluidi a gruppi

con accompagnatori speciali, genitori entusiasti e collaborativi.

Tanta, tanta bellezza.

Fino a lasciarmi andare. Un po’ mi riesce naturale,

un po’ lo cerco, quel rapporto peer to peer anche con i più piccoli per ridurre la distanza, per condurli al benessere.

Essenziale per arrivare agli apprendimenti che restano.

GRATO A TUTTO IL PERSONALE

dell’ Ic Samuele Falco .

– a tanti docenti che si sono spaccati la mente e la schiena per arrivare pronti a questa

accoglienza. Tutti grandi lavoratori e grandi professionisti, visibilmente stanchi ma con sorrisi sempre pronti, orgogliosi dell’appartenenza e dei risultati.

– allo staff organizzativo e gestionale

che spesso lavora nell’ombra, che ha occhi ovunque.

Grande merito.

– ai collaboratori scolastici

sempre pronti a gestire anche gli imprevisti,

con intraprendenza e autonomia.

Li ringrazio anche perché vanno sempre oltre gli orari e non si lamentano mai.

– ai tantissimi alunni delle Medie

che si sono uccisi per accogliere

con canti, musica, ritmo,

drammatizzazioni, assumendo

con gioia il ruolo di Ciceroni e di docenti verso i piccoli, collaborando da grandi nei percorsi interattivi.

Li ho visti orgogliosi e pieni di gioia.

– ai bambini della nostra scuola Primaria

coi loro laboratori Stem in peer to peer, hanno accolto i coetanei

con grande capacità comunicativa.

E alle loro maestre che hanno portato anche innovazione di metodo.

– alle docenti volontarie Telethon

che hanno riscaldato i cuori

insieme ai piccoli volontari

della scuola Primaria.

Mi hanno restituito gioia grande.

– al Consiglio e al presidente Veronica Bisconti ,

– al comitato Falco Genitori e al presidente

Angelo Di Prisco . La loro presenza

per tre ore, pronti per ogni occorrenza

è rassicurante e ristora;

– al genitore Nico Paradiso per il report

e la dedizione alla scuola.

– a tutti i genitori e i docenti

che hanno guidato i gruppi nel percorso;

– a Vincenzo Tufano e a Marianna Stanzione

per i laboratori motori in palestra;

– al Presidente ASD Tennis Angri

per la collaborazione col laboratorio

di tennis in palestra;

RINGRAZIO DI CUORE

gli ospiti che ci hanno dedicato un po’ del loro tempo, segnale evidente di voglia di Comunità.

– Fabiano Francesco col presagio

di nuovo cammino insieme.

– Michele Cavallaro , persona di grande

levatura umana e impegnato nel sociale,

– Anna Malinconico con le collaboratrici

dell’associazione “Apeiron” per la dedizione

all’inclusione e al recupero.

– Ilenia Cardillo, dirimpettaia appassionata

al suo splendido “Raggio di sole”;

– alla nostra docente in pensione

Paola Schiavone per i ricordi che desta;

– alle nostre ex docenti, ma sempre di casa,

Rosanna Candilori, Pasqualina Malafronte,

Giuseppina Coppola, Antonella di Prisco.

un’emozione immensa rivederle.

– alle Dirigenti e alle famiglie del 3°CD e del 1° CD,

ai loro bambini dagli occhi luminosi,

alle maestre e al loro grande lavoro quotidiano,

ai bambini e alle famiglie giunti da più lontano;

– alle famiglie e ai bambini in uscita dalla nostra

scuola Primaria – via Genova. Sembravano

già tutte persone di casa. Grande gioia per me.

Grazie di cuore.”