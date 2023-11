HUSKY decide di arruolarsi in Polizia

Curioso episodio a lieto fine ieri, durante l’incontro di calcio Sarnese – Costa D’Amalfi disputatosi presso lo stadio Squitieri di Sarno.

Durante il servizio di ordine pubblico espletato dagli uomini del Commissariato di P.S. di Sarno, i poliziotti hanno trovato un cane – razza Husky – che un po’ disorientato, si aggirava proprio accanto ai mezzi delle forze dell’ordine, salendo a bordo di uno dei furgoni.

Il cane si è lasciato tranquillamente avvicinare dagli Agenti in divisa che lo hanno immediatamente portato in Commissariato dove l’animale è stato visitato da un veterinario.

Dalla visita è emerso che lo stesso era dotato di microchip per cui è stato facile risalire al propriatario che dopo nemmeno mezz’ora si è presentato per reincontrare il suo amico a 4 zampe che – come lo stesso ci ha raccontato – si era allontanato nelle prime ore della mattina.