Humanoma, il virus siamo noi: il libro del regista Carlo Fumo al centro di un incontro dibattito al Senato della Repubblica

Interverranno, tra gli altri, il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute l’On. Sen. Prof. Pierpaolo Sileri e lo scienziato Prof. Antonio Giordano.

Si terrà venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 11,15 presso la sala Caduti di Nassirya, a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, la presentazione del libro di Carlo Fumo “Humanoma il virus siamo noi” (Gruppo MEA Edizioni). Sarà l’occasione per discutere anche a Roma, dopo le numerose presentazioni in Campania, del dramma della Terra dei Fuochi, della salvaguardia dell’ambiente e della tutela della salute umana.

Nel libro, il regista, produttore e sceneggiatore Carlo Fumo, Presidente del Festival Italian Movie Award, narra l’insostenibile evoluzione del genere umano, non solo i pericoli del virus che si evolve e si adatta all’ambiente che lo circonda, ma anche l’uomo che cade nell’errore e non valuta i danni che provoca.

Si tratta di un romanzo che ripercorre la storia di un sistema criminale (fatto di malavitosi, industriali e politici collusi) e di come siano riusciti a costruire un impero economico e sociale attraverso la gestione illegale dei rifiuti tossici. Il volume si ispira all’illustre vita del Prof. Giovan Giacomo Giordano, oncologo e ricercatore, autore della prima mappatura della nocività in Campania scritta nel 1976, precursore del disastro ambientale e sanitario causato dal business politico-mafioso del traffico di rifiuti e della Terra dei Fuochi. Un racconto iniziato nel 2015, anticipando la Pandemia da Covid-19. Le conseguenze dell’azione deleteria dell’Uomo sul pianeta sono storicamente cicliche e per questo l’autore vuole stimolare nei lettori la capacità di cambiare rotta, passando da una masochistica deriva socio-culturale, spinta da un inesorabile ludibrio tecnologico, ad una futura Rinascita.

All’incontro, moderato dal giornalista e autore tv Lello La Pietra, interverranno, oltre all’autore, Il Prof. Pierpaolo Sileri, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, lo scienziato e ricercatore Prof. Antonio Giordano, Presidente dello Sbarro Health Research Organization di Philadelphia, che ha curato la postfazione di Humanoma oltre alla testimonianza diretta di episodi avvenuti nei tempi non sospetti, negli anni in cui il padre Giovan Giacomo Giordano denunciava l’allarme ambientale in quelle zone, il giornalista Dott. Paolo Chiariello, Direttore della testata online www.juorno.it e autore della prefazione del libro e l’Avv. Penalista Giovanni Siniscalchi, Segretario generale della Fondazione Castelcapuano. Al termine della presentazione verrà proiettato un contributo video sull’argomento, uno stralcio del documentario nato dal libro Humanoma e che racconta attraverso le immagini e le interviste la cruda realtà della Terra dei Fuochi.