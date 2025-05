Huawei: più stile, funzioni e tecnologia per i nuovi Watch e Watch Fit

3 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sono pensati all'insegna dello slogan 'Fashion Next' – unendo soluzioni tecnologiche d’avanguardia a una visione unica del design e dell’estetica – i nuovi dispositivi smart presentati da Huawei a Berlino. Fra questi Watch 5 che ridefinisce l’esperienza d’interazione intelligente, introducendo novità rivoluzionarie. Il suo cuore tecnologico è il potenziato sistema Huawei TruSense, che integra la nuova tecnologia rilevamento multiplo X-TAP alimentata da un Distributed Sensor Module. Questa innovazione consente un monitoraggio della salute più rapido, preciso e completo, grazie alla misurazione diretta tramite la punta delle dita. L’interazione gestuale è stata ulteriormente perfezionata, con l’aggiunta delle gesture “Doppio Scorrimento” e “Doppio Tap”, per un utilizzo ancora più naturale e intuitivo. Huawei Watch 5 debutta in numerose tonalità esclusive che esprimono un’eleganza raffinata e contemporanea. Lo stile iconico della serie si rinnova, mantenendo una cassa compatta e lucida dalle linee fluide. Per la prima volta, l’orologio è disponibile in due misure, da 46 mm e 42 mm, e si distingue per materiali di pregio come il titanio aerospaziale e l’acciaio inossidabile 904L . Completato da un vetro zaffiro sferico , secondo per durezza solo al diamante, Huawei Watch 5 unisce resistenza a usura e corrosione con una maestria artigianale d’eccellenza. Un modello che ridefinisce il concetto di wearable, aprendo le porte a un futuro di esperienze sempre più intelligenti e orientate al benessere personale . Accanto al Watch 5, Huawei ha presentato altri dispositivi come la serie Watch Fit 4 tutti compatibili con iOS e Android, gli auricolari Huawei FreeBuds 6, compatibili con iOS, Android e Windows e il tablet Huawei MatePad Pro da 12,2 pollici. La nuova serie Watch Fit 4 introduce materiali di alta gamma come il vetro zaffiro e un corpo in alluminio aeronautico con ghiera in lega di titanio , per una resistenza superiore e una durabilità prolungata. Il modello FIT 4 Pro, con uno spessore di soli 9,3 mm , si distingue per la sua estrema leggerezza e vestibilità. Tra le novità figurano il tracking per sport acquatici, un sensore barometrico per misurazioni outdoor più precise, e il supporto a modalità avanzate come trail running professionale, immersioni fino a 40 metri e golf di livello pro . Tutto ciò è potenziato dal sistema TruSense per un monitoraggio sportivo e della salute sempre più completo e intelligente. Huawei Watch Fit 4 è pensato per chi vive senza interruzioni: che si tratti di esplorazioni nella natura o di intense giornate lavorative, la batteria assicura un’autonomia prolungata , liberando l’utente dall’ansia della ricarica quotidiana. È il compagno ideale per viaggi, allenamenti o fughe last-minute. (VIDEO) Tanta innovazione anche per gli Huawei FreeBuds6 che danno il via a un nuovo capitolo nell’esperienza audio Open-fit, introducendo funzionalità uniche, tecnologie all’avanguardia e un livello sonoro senza precedenti. Gli auricolari, dal design open-fit, sono equipaggiati con una unità a doppio driver che garantisce bassi profondi, alti nitidi e un suono ad alta risoluzione. Fra le novità anche MatePad Pro da 12,2 pollici che integra il nuovo display Tandem Oled PaperMatte, che migliora notevolmente luminosità, visibilità e riduce riflessi e abbagliamenti. Abbinato alla tastiera Huawei Glide — che offre un’esperienza di digitazione simile a quella di un laptop — e a un vano ricarica per lo stilo, oltre alla nuova versione migliorata dell’app Huawei Notes, questo tablet porta la produttività a nuovi livelli. Secondo l’ultimo rapporto IDC, Huawei è risultata prima al mondo per crescita anno su anno nelle spedizioni di dispositivi wearable nel 2024, mantenendo il primo posto per sei anni consecutivi nel mercato cinese. Con il lancio di questa nuova gamma di smartwatch, Huawei consolida la sua posizione di riferimento nel connubio tra tecnologia, benessere e stile, diventando simbolo globale di innovazione e personalità. I nuovi dispositivi sono già disponibili con una serie di promozioni valide fino al 29 giugno solo su Huawei Store Italia. —[email protected] (Web Info)

