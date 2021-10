Hikaya: 4 donne dall’Afghanistan, podcast per sensibilizzare e favorire la raccolta fondi lanciata da Pangea, a sostegno delle donne e bambini di Kabul

Condividi

Quattro podcast che raccontano quattro storie di giovani donne afghane

Hikaya: 4 donne dall’Afghanistan, un progetto concepito da Nucleo Media Studio per sensibilizzare e favorire la raccolta fondi lanciata dalla Fondazione Pangea Onlus per sostenere le donne afghane vittime di violenza.

Un’idea nata appena la situazione sociale in Afghanistan è precipitata, e realizzata per agire concretamente in merito alla questione, attraverso la produzione di un podcast sulla tematica.

Nucleo Media Studio è una factory attiva nella creazione di campagne di comunicazione digitale e attiva nella promozione del rispetto e tutela dei diritti umani. Una realtà molto vicina anche a tematiche sociali e di tutela ambientale.

Una sensibilità tale da portare Nucleo Media Studio verso un contatto diretto nei confronti di Fondazione Pangea Onlus, che dal 2003 opera a Kabul accanto alle donne afghane con un progetto di emancipazione economica e sociale e microcredito. Il progetto non si è fermato e Pangea continua, anche oggi, a lavorare accanto alle donne e ai bambini; per non lasciare sole le donne afghane è stata attivata una raccolta fondi per il progetto “Emergenza Afghanistan”.

Quattro storie raccontate attraverso la voce dell’attrice Daniela Ioia

Quattro storie di giovani donne afghane raccontate dalla voce di Daniela Ioia, attrice professionista, nota anche per la sua partecipazione nella serie “Gomorra” e nel film “Il Sindaco del Rione Sanità“, inserite in quattro episodi creati ad arte e supportati da uno specifico sound, grazie al lavoro svolto da Danilo Bellobuono, podcaster manager e sound designer professionista.

Le storie sono state ideate e sceneggiate da Raffaele Cars, scrittore di romanzi e racconti, autore di podcast e copywriter.

Un lavoro prodotto da Nucleo Media Studio, che ha coinvolto più professionisti per la realizzazione di una nobile causa.

Il podcast è online sulle maggiori piattaforme d’ascolto podcast come Spotify, Google podcast, Spreaker, e altri, ed è possibile ascoltare le quattro storie in maniera del tutto gratuita.

Per effettuare una donazione, basta seguire le indicazioni riportate sul sito della fondazione: https://pangeaonlus.org/contributo/emergenza-afghanistan/

