Hi Tech, nasce a Bra il primo dipendente virtuale

Idea sviluppata da Amedeo Testa e Gabriele Gerbo

Nasce a Bra, in provincia di Cuneo, il primo dipendente virtuale, pronto per essere assunto da tutte le aziende e società che operano nel mondo del digitale e del web. Il dipendente virtuale è specializzato in particolar modo nella realizzazione di siti web.

I creatori del dipendente virtuale sono Amedeo Testa e Gabriele Gerbo, che pochi mesi fa hanno fondato una start up – Advera Group – che si pone l’obiettivo di affiancare e alleggerire il lavoro delle agenzie di comunicazione e marketing. “Nella nostra esperienza lavorativa – spiegano Testa e Gerbo – ci siamo resi conto dell’importanza di disegnare una strategia di marketing e di comunicazione davvero efficace, studiata e non improvvisata. In tutto questo la realizzazione di un sito web, che non è il core business di un’agenzia ma uno strumento per raggiungere l’obiettivo, richiede molte ore di lavoro e molto impegno, che vengono tolti allo studio della strategia di marketing. E, anche se a volte può sembrare il contrario, anche le giornate dei comunicatori e dei marketers si esauriscono in 24 ore. Così è nata l’idea del dipendente virtuale, che realizza siti web e che si “assume” in caso di necessità”. “Il periodo difficile che abbiamo appena trascorso ha reso evidente l’importanza di essere presenti sul web e di avere una strategia di marketing efficiente che ci faccia emergerà tra tanta concorrenza. Diventa ancora più necessario perciò che l’agenzia di comunicazione si concentri sulla comunicazione e sul marketing, attivando il nostro dipendente virtuale che, parlando il loro stesso linguaggio, può realizzare con poche ore di lavoro il sito web commissionato dal cliente finale alla sua agenzia”.