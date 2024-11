Hezbollah attacca obiettivi militari a Tel Aviv, raid Israele in Libano

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Hezbollah ha annunciato di aver lanciato attacchi con droni e missili contro obiettivi militari a Tel Aviv e nel sud di Israele. Parlando di una "operazione complessa", il movimento sciita filo-iraniano ha affermato di aver lanciato una "salva di missili e uno sciame di droni esplosivi" verso un obiettivo militare a Tel Aviv. In una dichiarazione separata, ha aggiunto di aver lanciato "droni esplosivi" verso una base navale vicino Ashdod, nel sud dello Stato ebraico. Un soldato libanese è stato ucciso e altri 18 feriti, alcuni in modo grave, in un raid che Israele ha condotto sul Libano meridionale. Lo ha riferito in una nota l'esercito del Paese dei cedri, precisando che l'attacco israeliano ha preso di mira "un centro dell'esercito libanese ad Amriyeh". Un appello a un "cessate il fuoco immediato" tra Israele e Hezbollah in Libano è stato intanto lanciato dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, da Beirut, dove si trova in visita. "Vediamo solo una strada possibile: un cessate il fuoco immediato e l'attuazione integrale della risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite", ha dichiarato Borrell dopo un incontro con il presidente del Parlamento libanese, lo sciita Nabih Berri. Il Libano si trova "sull'orlo del collasso" circa due mesi dopo l'inizio delle operazioni militari israeliane sul suo territorio, ha poi aggiunto Borrell, incontrando la stampa a Beirut. "A settembre arrivai qui sperando ancora che si potesse impedire una guerra a tutto campo di Israele contro il Libano. Due mesi dopo il Libano è sull'orlo del collasso", ha dichiarato Borrell. —internazionale/[email protected] (Web Info)

