1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Hello from the Melodi team". La premier Giorgia Meloni, nell'ultima giornata del G7 a Borgo Egnazia, posta un video in cui scherza con il primo ministro indiano Narendra Modi, unendo i nomi di una coppia che, in questi 18 mesi, si è dimostrata affiatata, tanto da diventare protagonista di meme e clip in India. "Lunga vita all'amicizia India – Italia" rilancia il premier indiano Narendra Modi che è ripartito oggi a Nuova Delhi, dopo degli incontri "molto produttivi" a margine del G7 come ha sottolineato lo stesso Modi su 'X' a conclusione della giornata di ieri. "Ho interagito con i leader mondiali e discusso vari argomenti. Insieme puntiamo a creare soluzioni di grande impatto a beneficio della comunità globale e a creare un mondo migliore per le generazioni future", ha spiegato Modi in un post su X, dopo aver concluso la visita. "Ringrazio il popolo e il governo italiano per la loro calorosa ospitalità" aggiunge. Al vertice del G7, Modi ha ribadito l'impegno dell'India a sostenere il benessere del Sud del mondo, sottolineando l'importanza dell'Africa negli affari globali. Il premier indiano ha sottolineato l'impegno dell'India nel promuovere stretti legami con l'Africa, citando il momento cruciale in cui l'Unione Africana è diventata membro permanente del G20 durante la presidenza indiana. Modi è intervenuto alla sessione di sensibilizzazione del G7 su Intelligenza artificiale ed energia, Africa e Mediterraneo, toccando vari argomenti, compreso il ruolo trasformativo della tecnologia nel progresso umano. "Ho evidenziato diversi temi, in particolare l'uso su larga scala della tecnologia per il progresso umano. Ho parlato di come l'India sta sfruttando l'intelligenza artificiale per il suo percorso di sviluppo. È importante che l'intelligenza artificiale rimanga trasparente, sicura, accessibile e responsabile", ha affermato il primo ministro Modi in un post su 'X'. A margine del vertice del G7, il primo ministro Modi ha avuto incontri bilaterali con il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Rishi Sunak, il primo ministro giapponese Fumio Kishida, il primo ministro italiano Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Ha anche interagito con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro canadese Justin Trudeau e Papa Francesco. —internazionale/[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.