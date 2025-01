Harry e Meghan presto in Gb? Potrebbero tornare per la secondogenita di Beatrice di York

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Duca e la Duchessa del Sussex Harry e Meghan potrebbero tornare nel Regno Unito per conoscere la seconda figlia della principessa Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, Athena Elizabeth Rose, nata prematura lo scorso 22 gennaio. Lo scrive il Mirror. Nipote di re Carlo, Beatrice è figlia primogenita del principe di York Andrea e di Sarah Ferguson, cugina del principe Harry. Harry e Meghan non viaggiano insieme nel Regno Unito dal settembre del 2022, quando hanno partecipato ai funerali della regina Elisabetta II. Secondo il Mirror, la principessa Beatrice avrebbe già inviato una o due foto della sua secondogenita a Harry e Meghan e la coppia sarebbe ansiosa di conoscere la piccola. Il giornale non ipotizza una data per la visita, né ritiene che potrebbe avvenire in tempi brevi, ma sostiene che la nascita favorirebbe un ritorno nel Regno Unito della coppia che vive in California. —internazionale/[email protected] (Web Info)

