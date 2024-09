Harry e il ritorno in Gran Bretagna: “Lavoratore reale ma solo ‘part-time'”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Il principe Harry vorrebbe tornare nel Regno Unito, da lavoratore reale 'part-time' e senza chiedere scusa al padre, il re Carlo, dopo le accuse alla famiglia contenute nella sua biografia 'Spare'. Lo stratagemma del duca di Sussex per riuscirci sarebbe quello di cercare di ottenere "incarichi reali discreti", tramite amicizie e conoscenze, piuttosto che rivolgendosi al sovrano. E una volta in Gran Bretagna, vi resterebbe sei mesi, mentre gli altri sei li trascorrerebbe negli Stati Uniti. Fonti hanno dichiarato al Mail on Sunday che Harry "sta cercando consiglio dai suoi vecchi amici e soci: sta pensando di 'fare qualcosa di diverso perché quello che sto facendo chiaramente non funziona'". La biografa reale Angela Levin ha aggiunto che Harry "non vuole dire che si scusa" per aver causato la frattura in atto tra sé e la famiglia reale. Si rivolgerà piuttosto a tutti gli amici con cui andava a scuola – ha detto l'esperta – per chiedergli di aiutarlo a farlo rientrare nella famiglia reale". "Tra un paio di settimane compirà 40 anni, non è un bambino – ricorda la Levin – Se vuole andare a parlare con suo padre, può dire, 'guarda, mi dispiace davvero'. Ma non vuole farlo, vuole ottenere soldi e le scuse, soprattutto da William, per come presumibilmente hanno trattato Meghan". Alla domanda se pensa che il principe Harry tornerà nel Regno Unito da solo, senza la moglie Meghan Markle, o se invece lo accompagnerà, la biografa ha affermato che la duchessa "odia questo paese" e non tornerebbe qualora Harry lo facesse. —internazionale/[email protected] (Web Info)

