Happening: “La regina della Notte, viene dal mare” di Argentina Verderame; foto by: Luca Zanon

“La Regina della Notte, viene dal mare” è l’Happening di Argentina Verderame all’80 Mostra d’ Arte Internazionale Cinematografica di Venezia con foto di Luca Zanon.

L’Happening è un racconto dell’artista performer Argentina Verderame avvenuto in diga nei pressi dell’hotel Excelsior di Venezia durante la Mostra d’Arte Internazionale Cinematografica di Venezia.

L’artista ha scelto il mare “specchio dei propri sentimenti” perché l’acqua connette tutte le cose: la vita e la morte, il buio e la luce.

L’happening è stata realizzata appositamente durante la Mostra del Cinema perché pensare ad esso è meraviglioso e si può superare la realtà esplorando diversi mondi; l’esigenza poi di andare in scena è stata dettata dal fatto che l’artista Argentina Verderame è stata colpita in così breve tempo ravvicinato dalla morte dei suoi genitori e da quella di un suo caro amico morto suicida nel suo appartamento a Venezia. Da questa serie di eventi luttuosi pensa di portare in scena: “La regina della notte, viene dal mare” lo stesso mare dove il destino le aveva svelato le avvenute scomparse dei suoi cari e dell’amico. Ecco che riaffiorano una sequenza di ricordi bellissimi e nostalgici proprio come in un vecchio film, da un luogo dove da anni l’artista incontra tanta gente di talento tra cui registi, giornalisti, artisti. Vede la proiezione in anteprima di tanti film proprio durante la Mostra del Cinema, fucina di ispirazione per la sua arte, sia pittorica che performantica. Durante questo periodo Argentina Verderame cerca di elaborare il proprio lutto dove la tristezza e il vuoto la fanno da padrona nella sua mente e dal dolore immagina un lungo Velo Nero e non più il suo solito bianco suo “compagno di viaggio” e lo copre di cristalli luminosi immaginando un cielo pieno di stelle. Lo crea lei stessa con le sue mani e lo orla di pizzo ricamato di rose, riponendolo in valigia e riparte per Venezia, la sua città di adozione.

Raggiunge il Lido di Venezia, la Mostra del Cinema sta per essere inaugurata e contemporaneamente l’artista Argentina Verderame la si vede “apparire” dalle rocce del mare tutta vestita di nero con un lunghissimo Velo in una sequenza di scatti a cura del fotografo Luca Zanon di Venezia.

L’azione performantica continua poi con un viaggio interiore attraverso lo sguardo dell’artista rivolto verso il mare e si sa’ nulla è come prima, tutto è cambiato, sente una parte di sé che è volata via, l’anima è in viaggio ma ovunque andrà il desiderio continuerà all’ infinito tra l’orizzonte del mare e il cielo. Successivamente la si vedrà camminare lungo la diga, dove raggiungerà il famoso “castello del mare” dove sulle scale troverà un paio di scarpe. Inizia una nuova fase del racconto: Argentina staccherà il lungo strascico e lo donerà al mare e la si vedrà apparire sul Red Carpet della Mostra del Cinema come tante star trasformandosi in “Regina della Notte” con un puro riferimento al Flauto Magico di Mozart, dove un “Velo Nero”, stavolta racconta che non ci si può fidare delle apparenze e che la verità a volte è nascosta e l’artista si è ispirata all’opera fiabesca di Mozart perché carica di sentimenti di umanità e fratellanza. L’ artista così Svelata, pensa di rinascere dalle ceneri come Araba Fenice, in un viaggio verso una nuova spiritualità di vita e di Arte.