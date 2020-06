Handbike, incidente per Alex Zanardi è in condizioni molto gravi

Condividi

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante. Sul posto intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale, dove sarebbe giunto in codice 3 con un politrauma. Le condizioni di Alex Zanardi, dunque, sarebbero molto gravi secondo le prime ricostruzioni.

Alex Zanardi, 53 anni, ex pilota di F1 è uno specialista della disciplina, ha vinto Mondiali e ori paralimpici.

Alex Zanardi “è stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso” di Siena, “valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia”. Così il bollettino medico relativo alle condizioni cliniche di Alex Zanardi diffuso dall’ospedale di Siena. Appena l’intervento neurochirurgico è terminato, Zanardi è stato ricoverato in terapia intensiva.