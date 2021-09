“Hamilton vs Verstappen” cantato da MaLaVoglia

Condividi

Da anni non si verificava una battaglia così accesa al vertice della Formula 1: Lewis Hamilton e Max Verstappen stanno dando vita ad un duello avvincente, alternandosi in testa al mondiale, con un punteggio sempre in bilico. Il cantautore MaLaVoglia ha voluto rappresentare in musica questa sfida con “Hamilton vs Verstappen”, metafora del non arrendersi, del volersi motivare per conquistare i propri obiettivi nonostante la concorrenza sia spesso spietata. La gara si svolge su una pista di atletica: Hamilton (MaLaVoglia) e Verstappen (Francesco Tripi) lottano spalla a spalla, fino al traguardo, dove il vincitore è incerto e potrà essere decretato soltanto al fotofinish. Regia e montaggio video Cesare Bobbiesi. Da un’idea di Igor Nogarotto.

Link video “Hamilton vs Verstappen”: QUI

