Hamilton-Ferrari, l’iconica copertina del Time per il ‘matrimonio’ del secolo

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

It's time, è l'ora. Lewis Hamilton si scalda in vista dell'inizio della nuova stagione di Formula 1 e tutto il mondo dei motori parla del matrimonio del secolo in attesa del debutto in gara. L'unione tra il fuoriclasse inglese, sette volte campione del mondo, è stata celebrata anche dal Time con l'iconica copertina "Horse Power". "Ora è il @time" ha scritto Lewis sui suoi canali social, giocando sull'associazione con la celebre rivista americana per condividere lo spettacolare servizio. "Grazie infinite a tutti coloro che hanno lavorato su questo. È un onore raccontare questa storia". Il Time ha celebrato così il matrimonio del secolo tra Lewis Hamilton e il team di Maranello, che da mesi attira le attenzioni di tutti gli appassionati di motori e non solo. In questi giorni, l'inglese è impegnato nei test in Bahrain con la Rossa e in conferenza stampa, dopo la seconda sessione di prove, non ha nascosto la soddisfazione per l'inizio della nuova avventura: "Sono state due giornate molto positive. Col meteo avverso non siamo riusciti a fare ciò che volevamo, ma abbiamo fatto parecchia strada insieme e la macchina è andata bene. Vado avanti alla giornata. Sto imparando pian piano tutto, in ogni giro faccio piccoli aggiustamenti". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.