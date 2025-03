Hamilton, delusione all’esordio in Ferrari: peggio di lui solo Badoer e Schumacher

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – I tifosi della Ferrari sognavano un esordio diverso per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo ha debuttato a Melbourne con un decimo posto, portando a casa solo un punto e indicazioni poco confortanti in vista del secondo appuntamento in Cina. "È stata una giornata difficile" aveva detto l'inglese, commentando una gara al di sotto delle aspettative. "Affrontare per la prima volta la pioggia con questa vettura, questa power unit, gestire tutte le funzioni dello sterzo e le nuove comunicazioni con gli ingegneri è stata una sfida enorme. È un peccato, speravo in qualcosa di più". C'è però un precedente che potrebbe motivare Lewis e Maranello.

Negli ultimi trent'anni, il decimo posto di Hamilton è il terzo peggior risultato per un debuttante in Ferrari. Peggio dell'inglese avevano fatto soltanto Luca Badoer, 17esimo nel GP d'Europa del 2009 (al tempo, l'italiano era stato promosso da collaudatore dopo l'infortunio di Massa) e Michael Schumacher, costretto a ritirarsi nel 1996 a Melbourne. Qualche anno dopo, Schumi si sarebbe rifatto vincendo cinque titoli mondiali con la Rossa. —[email protected] (Web Info)

