Hamilton, dalla pista alla macchina: tutto sul debutto con la Ferrari

(Adnkronos) – Dopo il primo giorno, arriva l'esame in pista. Lewis Hamilton è pronto a salire per la prima volta su una Ferrari, con i tifosi della Rossa in attesa di vedere il 7 volte campione del mondo correre con il Cavallino. Il "sogno che si realizza" del pilota inglese diventerà realtà mercoledì 22 gennaio, quando Hamilton girerà intorno alla pista di Fiorano, con il debutto, previsto inizialmente per lunedì 20, rimandato a causa del meteo avverso. A raccontare il primo giorno di Hamilton in Ferrari è stata la stessa scuderia italiana, con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali: "Lewis Hamilton ha iniziato ufficialmente la sua avventura con la Scuderia Ferrari HP: il sette volte campione del mondo è arrivato la mattina del 20 gennaio di buon’ora nel quartier generale del team di Maranello, in via Enzo Ferrari 27, e si è spostato nella piazzetta della pista di Fiorano – intitolata all’unico altro sette volte campione del mondo di Formula 1, Michael Schumacher – dove è stato accolto dal Team Principal, Fred Vasseur, e dal CEO di Ferrari, Benedetto Vigna". "In quello stesso luogo sono state scattate le prime foto di rito per le quali, per non fargli sentire troppo la mancanza della sua Inghilterra, anche il meteo si è adeguato, proponendo un cielo plumbeo e una pioggerella simile a quella che spesso cade sulla Gran Bretagna. Nella piazza era anche presente una Ferrari F40, la supercar preferita da Lewis". "Dopo le foto Lewis ha brevemente visitato il box della pista e la casa di Fiorano in compagnia di Vasseur e Vigna, potendo vedere anche lo storico ufficio dal quale Enzo Ferrari osservava il lavoro dei suoi uomini", si legge nel comunicato, "Hamilton è poi tornato nella sede della Scuderia dove ha incontrato il management e Piero Ferrari prima di dedicarsi a una full immersion nei vari reparti che gli permetterà di iniziare a conoscere la sua nuova squadra. Domani (oggi martedì 21 gennaio, ndr) lo attende un’altra giornata di lavoro, fatta di riunioni tecniche e di briefing in vista di una stagione quanto mai intensa". Già nella sua prima giornata in Ferrari Hamilton ha quindi voluto prendere confidenza con l'ambiente, visitando le strutture e cimentandosi con il simulatore. Lewis ora è pronto al test della pista, nello storico circuito di Fiorano, che da oltre 50 anni ospita i test della Rossa. Fu infatti inaugurato l’8 aprile del 1972 su indicazione di Enzo Ferrari, che volle fortemente una pista apposita a ospitare le prove private delle sue macchine. Fiorano è quindi pronto a ospitare la storia una volta di più. Hamilton girerà intorno al circuito, a porte chiuse e maltempo permettendo, a bordo della SF-23, ovvero la macchina usata dalla Ferrari nel Mondiale 2023. Fiorano sarà anche l'occasione per il primo incontro in pista con Charles Leclerc, anche lui atteso per i primi test drive della stagione. —[email protected] (Web Info)

