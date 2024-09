Hamas, ultimatum a Netanyahu: “Sì ad accordo o ostaggi non vedranno luce del sole”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sugli ostaggi ancora nelle mani di Hamas dall'attacco del 7 ottobre arriva l'ultimatum dell'organizzazione palestinese a Benjamin Netanyahu. Hamas ha infatti avvertito che i prigionieri "non vedranno la luce del sole" se il primo ministro israeliano non accetterà l'accordo di cessate il fuoco proposto dalla Casa Bianca. "Se Netanyahu non sarà messo sotto pressione e costretto a rispettare quanto concordato, i prigionieri dell'occupazione non vedranno la luce del sole", ha affermato Izzat al-Rishq, un alto funzionario della fazione palestinese, che ha insistito sul fatto che "tutti sanno che sono Netanyahu e il suo governo nazista ad impedire un accordo". L'esponente di Hamas, citato dal giornale Falastin, ha quindi insistito sul fatto che le richieste del gruppo per una "cessazione permanente dell'aggressione" e un "ritiro totale" dell'esercito israeliano da Gaza "sono chiare". "Noi mettiamo in guardia dal considerare le nuove condizioni di Netanyahu, dato che si ritornerebbe al punto di partenza", ha aggiunto. —internazionale/[email protected] (Web Info)

