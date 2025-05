Hamas rilascia ostaggio israelo-americano, Netanyahu: “Nessuna tregua”

2 minuto di lettura

Israele non ha concordato con Hamas alcun cessate il fuoco o rilascio di prigionieri palestinesi, ma solo un corridoio sicuro per consentire il rilascio dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, ha chiarito il primo ministro Benjamin Netanyahu sottolineando che le forze israeliane continueranno i preparativi annunciati di recente per intensificare le operazioni in loco. “I negoziati continueranno sotto il fuoco, durante i preparativi per un'intensificazione dei combattimenti”, ha dichiarato il suo ufficio in un comunicato. Israele è stato informato un giorno prima della decisione di Hamas di rilasciare Alexander, l'ultimo ostaggio statunitense sopravvissuto, come "gesto di buona volontà" nei confronti del presidente Usa Donald Trump in vista del suo viaggio nella regione, sperando che a sua volta convinca Israele a firmare un accordo per liberare gli ostaggi rimasti in cambio della fine della guerra, hanno detto al Times of Israel un funzionario statunitense, un funzionario palestinese e una terza fonte a conoscenza della questione. Alexander, detenuto a Gaza dall'ottobre 2023, verrà "molto probabilmente" rilasciato oggi o domani, ha detto all'Afp una fonte vicina ad Hamas, spiegando che l'operazione di rilascio richiede "la messa in sicurezza delle condizioni sul campo". Hamas – ha aggiunto la fonte – aveva chiesto agli inviati americani di garantire "la sospensione di tutte le operazioni militari israeliane per creare un corridoio sicuro" per il suo trasferimento alla Croce Rossa. Il gruppo militante palestinese – ha detto ancora – ha deciso di non tenere una cerimonia pubblica durante la liberazione. I funzionari americani stanno valutando la possibilità di portare Alexander e la sua famiglia in Qatar per incontrare Trump, che visiterà la regione questa settimana. Lo riporta Ynet, senza citare fonti, secondo cui Alexander volerebbe in Qatar con l'inviato statunitense in Medio Oriente Witkoff, anche se qualsiasi piano dipenderebbe dalle condizioni di salute dell'ostaggio liberato. L'inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, arriverà oggi in Israele, dove incontrerà Netanyahu verso mezzogiorno. Witkoff incontrerà anche il ministro per gli Affari strategici Ron Dermer e altri funzionari israeliani. Centro dei colloqui la sarà la questione degli ostaggi, scrive il Jerusalem Post. Witkoff ha chiamato ieri pomeriggio i genitori di Alexander, per informarli della notizia del rilascio, ha riferito un funzionario statunitense. Gli Alexander sono volati in Israele domenica sera con l'inviato statunitense per gli ostaggi Adam Boehler, per arrivare in tempo per il rilascio di Alexander. L'agenzia della Protezione civile di Gaza ha dichiarato che "almeno 10" persone sono state uccise, tra cui bambini e donne, in un attacco aereo israeliano avvenuto durante la notte su una scuola che ospitava sfollati. "Almeno 10 morti, tra cui diverse donne e bambini, sono stati causati da un attacco aereo israeliano sulla scuola Fatima Bint Asad, che ospita oltre 2.000 sfollati nella città di Jabalia", ha detto all'Afp il portavoce della Protezione civile Mahmud Bassal, aggiungendo che il raid ha causato anche decine di feriti. —internazionale/[email protected] (Web Info)

