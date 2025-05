Hamas diffonde video dell’ostaggio Maxim Herkin: “Colpito da Idf in un tunnel”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Nuovo video divulgato oggi, sabato 3 maggio, da Hamas. Nel filmato choc viene mostrato l'ostaggio israeliano Maxim Herkin, già apparso in un precedente video lo scorso mese, fasciato e insanguinato. Hamas sostiene che Herkin sia rimasto ferito in un tunnel colpito da un raid israeliano. Nel video di propaganda lo dice lo stesso Herkin affermando di essere "in grave difficoltà per la mancanza di medicinali". Il video fa seguito a un'altra clip risalente alla settimana precedente, in cui i miliziani di Hamas sostenevano di aver "salvato" un ostaggio da sotto la sabbia all'interno di un tunnel, presumibilmente proprio lo stesso Herkin. Intanto oggi ancora proteste si sono svolte a Tel Aviv. Sono migliaia, secondo il sito di notizie israeliano Ynet, le persone radunate a Piazza Habima. Hanno portato in piazza foto degli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza, bandiere gialle (il colore per ricordarli) e bandiere israeliane. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.