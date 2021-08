H.E.R. – “Se avessi te” (Remix) – Il videoclip del nuovo singolo della violinista elettro-pop

Condividi

Se avessi te (Remix)“, il nuovo progetto musicale e video realizzato con le scene salienti del film “Mater natura”, di cui il nuovo singolo di H.E.R. è stato colonna sonora: opera prima del regista partenopeo, Massimo Andrei.

Disponibile su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta Joseba Publishing il brano della violinista pugliese in versione remix.

Abbandonate le più raffinate sonorità pop dell’edizione originaria, ecco che arriva una sferzata marcatamente elettronica a dare alla canzone “Se avessi te” una veste più grintosa, grazie al prezioso contributo di due producer, Giovanni La Tosa e Eugene (Eugenio Valente). Gli stessi al momento sono all’opera per la realizzazione di un più ampio progetto di cui il brano fa da primo importante tassello: una serie di riedizioni dei più grandi successi di H.E.R. che andranno a comporre un mini Ep dal titolo “Macchina per canzoni”

Se avessi te (Remix) – Credits brano & video

Testo e musica: H.E.R.

Voce: H.E.R.

Arrangiamenti: La Tosa, Eugene

Direttore artistico: Gianni Testa

Scene tratte dal film “Mater natura” diretto da Massimo Andrei

