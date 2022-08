Guida in stato di ebbrezza. Fermato e denunciato 52enne irpino

Personale del Commissariato di Ariano Irpino, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti, ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 52enne del luogo, fermato, in evidente stato di ebbrezza alcolica, a bordo del proprio veicolo, un Suv, mentre transitava, a velocità sostenuta, in tarda serata, in una strada pedonale e interdetta al traffico veicolare, mettendo in serio pericolo l’incolumità delle persone che affollavano il centro storico durante la c.d. movida. Condotto in Commissariato il trasgressore, dopo essere stato sottoposto agli accertamenti di rito è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza con il conseguente, immediato ritiro della patente di guida. Il veicolo, un SUV di grossa cilindrata è stato sottoposto a fermo amministrativo.