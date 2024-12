Guardiola: “Io lontano dal City? Nel mio futuro una Nazionale o il golf”

0 minuto di lettura

Pep Guardiola sta vivendo il momento più difficile della sua carriera da allenatore. Il suo Manchester City ha raccolto una sola vittoria nelle ultime nove partite in tutte le competizioni e questa sera si prepara ad affrontare la Juventus nella sesta giornata di Champions League. Il tecnico catalano, che ha da poco rinnovato con i Citizens, ha parlato anche della possibilità di allenare un altro club lontano da Manchester: "Non avrei le energie: il pensiero di iniziare da qualche altra parte, tutto il processo di formazione, no, no, no. Magari una nazionale, ma sarebbe diverso". "Non allenerò un'altra squadra. Non sto parlando del futuro a lungo termine, dico che non lascerò il Manchester City per andare in un altro Paese e fare quello che faccio adesso", ha continuato Guardiola, "se potessi, lascerei tutto e andrei a giocare a golf. Ma arriverà un momento in cui sentirò che è abbastanza e smetterò definitivamente". —[email protected] (Web Info)

