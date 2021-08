Guardia Sanframondi, l’opposizione: è aumentata la TARI malgrado la consistente diminuzione dei rifiuti

Condividi

L’aumento della TARI arriva in un periodo particolarmente delicato per le tasche dei cittadini guardiesi, nel periodo di emergenza sanitaria

È arrivato, con puntualità, il primo vero atto di governo della nuova Amministrazione Comunale: l’aumento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021. Un avviso di pagamento volto a mortificare le tasche già vuote dei cittadini guardiesi.

“Ci tocca prendere atto e ribadire – afferma con forza il gruppo consiliare “Guardia sei tu” – che l’amministrazione comunale non ha voluto in alcun modo prendere in considerazione soluzioni alternative che pure sono state indicate e sollecitate in sede di Consiglio Comunale. In particolare, non si è voluto tener conto della straordinarietà dell’emergenza Covid-19 che di fatto ha determinato una crisi economica per tutte le categorie della nostra comunità, in particolare per le attività commerciali, per gli artigiani e per le aziende vitivinicole”.

Non solo: il gruppo consiliare di opposizione lamenta il fatto che non si è voluto tener conto del crollo della percentuale di raccolta differenziata, né è stata presa in considerazione la riduzione della tassa così come da loro proposto, e come deliberato da tanti Comuni della Provincia di Benevento.

“Ci auguriamo – concludono i consiglieri di opposizione – a fronte di questo enorme sacrificio tributario, di vedere il paese, il nostro paese pulito, accogliente e splendente in tutta la sua bellezza e di non vedere più strade sporche e abbandonate e discariche a cielo aperto, come nel caso del laghetto in montagna, del centro storico, e non solo. Se vogliamo dirla tutta, è da un po’ che non appaiano foto della ‘propaganda’….. Lo sappiamo benissimo, per amministrare bisogna ‘EsserCI’”.

