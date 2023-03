Guardia Sanframondi, l’Ensemble “Musicalia” presenta lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi

Condividi

Evento presso l’Ave Gratia Plena a cura dell’Associazione Vox Fidei

A Guardia Sanframondi tornano le emozioni in musica con un evento unico a cura dell’Associazione Vox Fidei, gruppo vocale guidato dal Maestro Vincenzo Palma, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e in collaborazione con la Pro Loco.

Domenica delle Palme, 2 aprile, alle ore 19:30, presso l’Ave Gratia Plena, l’ensemble Musicalia, gruppo di professionisti della musica unitosi per l’occasione, diretto dal Maestro Daniela Polito, interpreterà lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi.

Il brano, che tradizionalmente viene rappresentato nel giorno del Venerdì Santo, ha un’alta valenza letteraria, oltre che musicale. “Il testo originale – afferma il maestro Palma – è una preghiera cattolica a firma di Iacopone da Todi, ma tante sono state le versioni musicate nel corso dei tempi: da Rossini alla recente interpretazione di Nicola Piovani, e ovviamente quella del Pergolesi, che presenteremo al pubblico il 2 aprile”.

Una sequenza cattolica del XIII secolo, una meditazione sulle sofferenze di Maria durante la Crocifissione e la Passione di Cristo che solitamente accompagna il rito della Via Crucis e le processioni del Venerdì di Passione. “La preghiera – conclude il Maestro – verrà preceduta da una intro strumentale e vedrà esibirsi due voci, un soprano e me in qualità di controtenore”.

Il bellissimo contesto che offre l’Ave Gratia Plena, nel cuore del centro storico guardiese, è pronto a regalare emozioni e momenti di intensa riflessione emotiva e culturale. Un evento che introdurrà gli appassionati dell’arte e della buona musica alla settimana delle contemplazione e della meditazione, in attesa del risveglio pasquale.