Guardia Sanframondi, i ringraziamenti di Vincenzo Falato, Presidente del gruppo vocale Vox Fidei

Il Presidente, dopo la riuscitissima serata del 28 agosto, annuncia il prossimo appuntamento del Coro a Moiano il 9 settembre

Una serata emozionante, a tratti onirica, quella in cui, l’Associazione Aps Culturale “Vox Fidei” di Guardia Sanframondi, lo scorso 28 agosto, ha allietato, con successo, appassionati e curiosi in piazza San Filippo, nello spiazzale antistante alla Basilica di Guardia Sanframondi, in un concerto organizzato, dettagliatamente, nel rispetto delle normative anti-covid. Luogo più adatto non poteva essere scelto dato che, come ogni ultimo sabato di agosto, anche quest’anno, dopo il fermo pandemico, il Gruppo corale guardiese ha reso omaggio alla Vergine Assunta, fulcro della grande devozione dei cittadini di Guardia Sanframondi. Una serata che ha visto i numerosi coristi, diretti dal Maestro Vincenzo Palma, esibirsi in un repertorio di musica cristiana, volto a creare tocchi vibranti nell’animo di tutti gli ascoltatori.

“Una grande emozione poterci esibire nuovamente dinanzi al calore e all’affetto della nostra comunità – dichiara Vincenzo Falato, presidente e tenore dell’Associazione di Promozione Sociale – Ritrovarsi dopo tanto tempo ha suscitato davvero un moto di orgoglio e di commozione in tutti noi. La pandemia ha rallentato la nostra attività, ma noi non ci siamo mai fermati: anche se a distanza, abbiamo continuato a impegnarci per raggiungere risultati sempre più edificanti”

“Un ringraziamento speciale – prosegue Falato – va al Maestro Palma, sempre pronto a dirigerci e a migliorarci, giorno dopo giorno, ma ovviamente un vivo e caloroso grazie lo rivolgo a tutti i componenti del Gruppo, per l’impegno, la costanza e i sacrifici, e alle loro famiglie, sempre pronte a supportarci in ogni situazione”.

La piazza era gremita, il timore di una serata di pioggia non ha fermato le voci di un Gruppo entusiasta, tantomeno un pubblico che, con tanto affetto, ha reso omaggio a questo Coro di non professionisti, che ha saputo comunque regalare note di emozione e commozione. Un concreto omaggio alla Vergine Assunta, che dalla sua luminosa nicchia si rivolgeva in segno di assoluta benevolenza alla comunità, è stato certamente uno dei momenti più emozionanti della serata, sulle note di “Canto a Te, Maria”.

“A tutta la cittadinanza che ha partecipato voglio esprimere il mio più grande senso di gratitudine: il calore e l’affetto di tutti ci ha certamente commossi ed è arrivato a toccare le corde dei nostri cuori”. Così Falato nel voler ringraziare chiunque abbia garantito la perfetta riuscita dell’evento, che prosegue: “È doveroso, da parte mia, rivolgere un sentito ringraziamento a chiunque abbia collaborato a titolo personale e gratuito alla perfetta riuscita dell’evento. Ringrazio l’Amministrazione Comunale, per il supporto che ci ha sempre dato, in particolare il Sindaco Raffaele Di Lonardo, per l’appoggio e la gradita presenza. Un sentito grazie anche al personale comunale dell’Ufficio Tecnico per il lavoro pratico nell’allestimento della location. Ringrazio le autorità civili e religiose tutte, in particolar modo il Parroco, don Giustino Di Santo, che insieme a noi si è emozionato e ha pregato in canto, ma certamente, un affettuoso senso di gratitudine, a nome di tutto il Gruppo, va anche al Vescovo, Sua Eccellenza Giuseppe Mazzafaro che, non avendo potuto partecipare personalmente al concerto, per impegni pastorali, ci ha manifestato sincero affetto tramite una missiva”.

“Ci tengo, infine – conclude il Presidente Falato – a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la perfetta riuscita della manifestazione: l’associazione capofila Pro Loco di Guardia Sanframondi, in particolar modo nella persona del Presidente Antonio Iuliani, per la presenza e il costante supporto, e tutte le associazioni guardiesi presenti all’evento; il Comandante dei Vigili Urbani, Elio Di Santo, e lo staff di Polizia Locale al completo; i volontari della Protezione Civile di Guardia, nonché la Misericordia di Guardia Sanframondi, supportata dalla dottoressa Armida Morone; i ragazzi del Servizio Civile impegnati nel territorio comunale, per l’impegno profuso. Un sentito e vivo ringraziamento agli sponsor dell’evento, Erbagil e Vittoria Assicurazione. Ringrazio, altresì, Erminio Lombardi, per il servizio fotografico, e Pasquale Di Cosmo, per l’amicizia dimostrataci e per averci gentilmente offerto alcuni scatti da poter allegare a questo comunicato. Ringrazio, altresì, Fremondoweb – Sguardi sul Sannio, per il supporto nella comunicazione, l’ingegnere Pasquale Foschini, per la fattiva disponibilità nell’organizzazione logistica, Francesco Mancinelli, per l’elaborazione audio-video dell’evento, e il service di Solopaca ‘Associazione Musicale Non Solo Eventi’. Con l’augurio di poterci esibire quanto prima e nuovamente al cospetto della nostra bella comunità, annuncio, infine, che il Gruppo Vocale Vox Fidei si esibirà a Moiano il prossimo 9 settembre, alle ore 20:30, in occasione della festività celebrativa in onore della Madonna della Libera. Vi aspettiamo, pronti a sostenerci”.

