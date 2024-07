Guardia, l’opposizione: “Nessun contributo per i giovani imprenditori guardiesi”

1 minuto di lettura

La cittadina risulta ancora assente fra i beneficiari dei fondi del PNRR

Sul quotidiano Il Mattino dello scorso 23 maggio è stato pubblicato l’elenco di circa 3.000 iniziative finanziate con i Fondi del PNRR, nell’ambito del PROGETTO BORGHI – Riqualificazione delle Attività nei Paesi del Sud per il contrasto alla fuga dei Giovani dalle Regioni Meridionali. Sono stati distribuiti, a fondo perduto e tra i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, circa 800 milioni di euro per aiutare e finanziare giovani imprenditori locali che hanno dato vita a proprie attività.

“Purtroppo, ancora una volta abbiamo cercato, nell’elenco, la presenza di giovani guardiesi – il rammarico del gruppo di opposizione consiliare Guardia sei tu – Indovinate? Non ne abbiamo trovati: il Comune di Guardia Sanframondi, ma ormai non è più una novità, non risulta tra quelli ammessi”.

Diversi erano i comuni del territorio che risultavano beneficiari dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza: a Morcone sono state finanziate 12 imprese, a Pontelandolfo e Paduli 11 imprese, Pietraroja ha visto il finanziamento di 10 imprese, Circello e Santa Croce del Sannio hanno ottenuto finanziamenti per 7 imprese a testa. La lista era lunga e questi sono solo esempi.

“Si tratta di progetti di Giovani Imprenditori finanziati con cifre fino a 75mila euro a fondo perduto – la chiosa dei consiglieri – Ah, quando si parlava di crescita del paese, di sostegno a tutti i cittadini, di vicinanza… Ancora una volta invitiamo il nostro sindaco a trovare il coraggio di preparare le valigie e andare a casa. Non capiamo cosa stia aspettando, cosa lo trattenga. Cos’altro deve succedere ancora?”

