‘Gualtieri criminale di Roma’, ‘ridacci la nostra Roma’. Scritte contro Gualtieri a piazza Navona

(Adnkronos) – 'Gualtieri criminale di Roma', 'Gualtieri ridacci la nostra Roma'. Sono le scritte contro il sindaco di Roma Roberto Gualtieri apparse sui teloni che circondano la fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona. Nel mirino sembrerebbe esserci l'impossibilità al momento di ammirare la fontana del Bernini e i tanti cantieri disseminati nella città eterna in vista del Giubileo. Al momento la fontana è infatti 'impacchettata', insieme ad altre cinque fontane monumentali di Roma, per consentire l'intervento di restauro, a cura della Sovrintendenza capitolina, in vista del Giubileo. Una pattuglia della polizia locale è intervenuta sul posto intorno alle ore 16. Gli agenti del I Gruppo Centro Storico, in servizio di vigilanza nella zona, si sono avvicinati alla rete di protezione che circonda la vasca monumentale, notando alcuni piccoli manifesti che riportavano le frasi ingiuriose, delle quali è stata allertata la Digos per gli ulteriori accertamenti del caso. Avvisato l’Ufficio Speciale Decoro Urbano di Roma Capitale per la rimozione. —[email protected] (Web Info)

