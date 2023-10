Gruppo Pragma porta la formazione innovativa in Brasile: nasce Pragma Brasil

Condividi

Nell’ottica di una crescente internazionalizzazione e innovazione, Gruppo Pragma S.r.l.,

società controllata da Ebano S.p.A. e leader nella formazione aziendale di alta qualità,

inaugura la sua prima sede estera, a San Paolo in Brasile. Tra i servizi offerti spicca I-Dive,

la prima piattaforma italiana di e-coaching,

che rappresenta un unicum nel mercato italiano e internazionale

Gruppo Pragma vola all’estero e inaugura la sua prima sede oltreconfine: nasce a San Paolo, Brasile, Pragma Brasil.

La società in Italia, che ha sede a Trieste e dal 2022 è parte della holding Ebano S.p.A., è un punto di riferimento nel settore del corporate digital learning, del coaching e del mentoring. Si occupa di e-learning, contenuti multimediali, programmi di sviluppo integrati e facilitazione digitale per lo sviluppo professionale delle persone. Ora, ha deciso di proporre il suo modello anche in Sudamerica, concentrandosi in particolare sul mercato brasiliano, con il quale ha stabilito collaborazioni durature nel corso degli ultimi anni.

“La decisione si inserisce in un ampio percorso di internazionalizzazione, innovazione e digitalizzazione avviato da Ebano”, commenta Carlo Robiglio, imprenditore e CEO di Ebano S.p.A. Gruppo Pragma è un’eccellenza nello scenario della formazione aziendale e professionale e, insieme alle altre società del gruppo Ebano, contiamo di creare le giuste sinergie per offrire al mercato soluzioni innovative sia in ambito tecnologico che metodologico”.

Perché proprio in Brasile? I primi rapporti di Gruppo Pragma con partner locali sono nati nel 2019 grazie al progetto “MyCoaching” di TIM attivo proprio in Italia e poi in Sudamerica, che si è aggiudicato la menzione speciale del PRISM AWARD di ICF Italia (International Coaching Federation-Charter Chapter italiano).

Inoltre, il Brasile presenta un alto tasso di digitalizzazione, soprattutto se paragonato all’Italia, e un terreno fertile in cui fare coaching. L’e-coaching è una metodologia per accompagnare le persone nel loro sviluppo attraverso una relazione one-to-one di aiuto prolungato nel tempo, che avviene in un ambiente digitale. Nel Paese c’è da tempo un’attenzione molto forte dedicata allo sviluppo continuo di manager, dirigenti e dipendenti, considerati elementi indispensabili per la crescita di un’azienda e delle persone che ci lavorano.

Cosa distingue Gruppo Pragma dalle altre realtà che fanno coaching

La forza distintiva di Gruppo Pragma sta nella sua capacità di innovare il corporate learning & development, ambito in cui si è sempre distinta e che l’ha portata ad essere, oggi, tra i leader del mercato italiano e adesso anche internazionale.

Perché fare formazione e promuovere lo sviluppo delle competenze in azienda non significa solo fornire nozioni e trasferire tecnologia, ma anche e soprattutto stabilire una relazione con le persone coinvolte, capire i bisogni reali e sfruttare al meglio le tecnologie che sono a disposizione, in un dialogo continuo tra vita privata e professionale. Affinché la tecnologia e il digitale siano al servizio delle persone e non viceversa.

Apprendere, spiega la fondatrice di Gruppo Pragma Maria Rita Fiasco, non significa operare un semplice download di contenuti da un’aula virtuale o da un sito; significa invece innescare un vero coinvolgimento, una relazione in cui chi apprende sia realmente protagonista. Questo implica la creazione di una relazione umana basata sulla prossimità e sull’accompagnamento, elementi essenziali per stimolare il cambiamento e la crescita. Ripensare il learning significa anche immaginare modi e spazi flessibili, facili da usare, interattivi e altamente personalizzati.

Fare formazione comporta il creare una connessione, tra bisogni e dati. Non a caso, spiega la CEO Oriana Cok, alle “4D dell’apprendimento” indicate da Jane Hart, fondatrice del Centre for Learning & Performance Technologies, Gruppo Pragma ne aggiunge un quinto.

I 5 pilastri per una formazione efficace diventano dunque quello dell’apprendimento formale, che rappresenta appena il 12% del totale, cioè l’insegnamento contenutistico in classe o attraverso corsi online e in aula virtuale (il cosiddetto Didactics); quello informale (39%), fatto di conoscenze che sviluppiamo attraverso scoperte individuali, come ricerche sul web, lettura di articoli, visione di video, ascolto di podcast (Discovery); quello esperienziale, che copre il 29% del nostro apprendimento totale, cioè ciò che impariamo attraverso il coinvolgimento nell’attività lavorativa (Doing); quello sociale (20%), ciò che apprendiamo dalle interazioni con le altre persone, dialogando con i colleghi, confrontandoci all’interno dei network (Discourse); e infine – ecco il 5° elemento aggiunto da Gruppo Pragma – informazioni specifiche, professionali o delle comunità di pratica: in una parola, Dati.

“Uno dei valori aggiunti di Pragma è proprio la possibilità di fornire una reportistica puntuale e personalizzata per ogni azienda cliente – spiega Alessandra Nunes, Project Managerdi Pragma Brasil – con monitoraggio e analisi delle performance continui, e la capacità di ridefinire continuamente i bisogni attraverso una costante analisi. A fare la differenza sono poi la qualità del percorso con coach di alto profilo, la possibilità di adattare modi e tempi diversi a seconda del target, mettendo sempre al centro personalizzazione e relazione, flessibilità, fattore umano e, infine, l’applicazione di conoscenze che appartengono alla sfera delle neuroscienze”.

“Siamo riusciti a sviluppare un nuovo modello di mindset – aggiunge Maria Luiza Salvador, Country Manager di Pragma Brasil – che favorisce la crescita personale e professionale dei professionisti, rendendoli veri protagonisti del proprio cambiamento, più consapevoli del proprio ruolo in azienda, più efficienti nell’utilizzo di strumenti e applicativi, più efficaci nella gestione del proprio tempo, nella comunicazione o nelle tecniche di vendita, ma anche più determinati, creativi e visionari. Aiutiamo la leadership di ogni livello a stabilire ad esempio un timing più confortevole ed efficiente, a fissare nuovi obiettivi, a creare relazioni più costruttive con i propri collaboratori, nell’ottica della crescita dell’azienda e del miglioramento delle performance di tutti. Il nostro obiettivo è far diventare i manager veri leader con una mentalità da leader-coach: in una frase, potremmo dire ‘guardiani dei valori dell’azienda'”.

“Ciò che ci distingue dalle altre realtà che si occupano di formazione e sviluppo nelle aziende è proprio l’umanizzazione del processo formativo.Il nostro sogno – conclude Maria Luiza Salvador–è portare in Brasile la nostra piattaforma I-Dive a tutte le persone che non avrebbero mai la possibilità di averla. Perché il coaching, in Brasile è considerato un servizio di costo molto alto, di conseguenza, non accessibile per la maggior parte delle persone.

I-DIVE, la prima piattaforma di e-coaching in Italia



Gruppo Pragma ha puntato in particolare sull’e-coaching, metodologia dedicata ad accompagnare nel potenziare ed equipaggiare le proprie capacità, attraverso una relazione di aiuto prolungato nel tempo che avviene in modo digitale e personalizzato e che è ispirata alle ricerche e alle applicazioni delle neuroscienze ai modi di apprendere e cambiare delle persone.

In particolare, ha ideato e sviluppato I-Dive, la prima piattaforma di e-coaching in Italia, che sta riscuotendo un grande successo tra manager e HR per migliorare le performance. Sviluppata all’interno di Area Science Park a Trieste, combina eccellenza digitale e accuratezza psicologica: è una suite altamente innovativa e dalle caratteristiche uniche, che rende coaching e mentoring accessibili al maggior numero possibile di persone.

IDA, la prima Instructional Design Academy in Italia

Gruppo Pragma ha anche dato vita alla prima Instructional Design Academy in Italia (IDA), progettata e realizzata in Friuli-Venezia Giulia.

Quella dell’Instructional Designer è una figura centrale per la progettazione e realizzazione di percorsi e prodotti formativi digitali, efficaci e di qualità, in grado di sfruttare le potenzialità e gli strumenti della comunicazione didattica multimediale e delle tecnologie più avanzate. È una vera professionalità STEAM, perché integra conoscenze e competenze metodologiche, di tipo umanistico e pedagogico, e tecnologiche per la progettazione e l’organizzazione dei contenuti formativi.

***

Chi è Gruppo Pragma S.r.l.

Gruppo Pragma è leader nel corporate digital learning e nel coaching: si occupa di e-learning, contenuti multimediali, programmi di sviluppo integrati e facilitazione digitale per lo sviluppo professionale delle persone. Inizia il suo percorso come società di consulenza e formazione aziendale alla fine degli anni Ottanta. Da metà degli anni Novanta, quando Internet comincia ad affermarsi, la fondatrice Maria Rita Fiasco e la CEO Oriana Cok intuiscono le opportunità che la Rete avrebbe offerto nell’ambito della formazione a distanza e delle soluzioni ICT a supporto dei processi di knowledge management aziendali. Con sede a Trieste, dove ha avviato il laboratorio di innovazione dedicato agli sviluppi del digital knowledge management e dell’Intelligenza artificiale all’interno di Area Science Park, Gruppo Pragma si è consolidato e sviluppato sempre di più. Nel 2012 con la start-up Intoote, poi integrata nella società, ha sperimentato tra le prime in Italia la progettazione e realizzazione di chatbot applicati al virtual tutoring, aggiudicandosi importanti riconoscimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 2016 ha avviato il cantiere del social learning, da cui sono nate I-DIVE e altre piattaforme digitali in cloud multilingue. Nel 2019 il progetto “MyCoaching” di TIM, sviluppato con la piattaforma digitale I-DIVE, ha ricevuto la menzione speciale del PRISM AWARD di ICF Italia (International Coaching Federation – Charter Chapter italiano). Il progetto è attivo in Italia e Sudamerica e la piattaforma è utilizzata da aziende multinazionali e italiane. Nel 2022 Gruppo Pragma è entrato a far parte di Ebano S.p.A., in un momento in cui le tecnologie sono sempre più user-centered, cioè da programmare e progettare sulla base delle specifiche esigenze della persona, per valorizzare l’esperienza e la matrice B2C di Ebano verso una rapida evoluzione di Pragma in questo senso.

Chi è Ebano S.p.A.

Ebano S.p.A. è una holding fondata nel 1991 da Carlo Robiglio, imprenditore e CEO del gruppo. Ebano opera a livello nazionale nell’editoria e nella formazione professionale per il mercato B2C e B2B, dove propone soluzioni innovative per l’e-learning e l’e-coaching. È anche attiva nell’offerta di servizi digitali per il mondo Pet care e nello sviluppo di progetti digitali in ambito marketing e comunicazione. Nell’ultimo anno ha anche dato vita a due nuove società che operano rispettivamente nel settore del Real estate e nei servizi per la ristorazione. La sede principale è a Novara, mentre le società partecipate risiedono e operano a Trieste, Torino, Biella, Milano, Reggio Emilia, Roma e Benevento. Ad oggi la holding conta sette società operative e una società che funge da subholding. La holding è strutturata con una direzione generale, cui fa riferimento uno staff di manager che opera a supporto di tutte le società del gruppo nell’ambito gestionale, finanziario, commerciale, tecnologico e marketing. In questi trent’anni Ebano ha intrapreso un percorso di crescita continua sviluppando competenza e puntando sull’innovazione, raggiungendo importanti traguardi grazie alla capacità e la visione dell’impresa e del management nell’attuare una strategia di inclusione e integrazione delle nuove società acquisite.