Gruppo Naturalia Tantum: diverse generazioni, un solo obiettivo

L’anima del brand attraverso le voci di due donne speciali

Creare un gruppo è plasmare un’idea. Questo uno dei concetti chiave alla base della filosofia di Naturalia Tantum, gruppo tra i più importanti in Italia che aggrega aziende specializzate in ricerca e sviluppo di prodotti eco-compatibili in ambito di cosmetica bio, detergenza naturale, nutraceutica e integrazione funzionale. Un ecosistema di realtà diverse, accomunate da un modello di sviluppo volto all’eccellenza e alla sostenibilità sotto ogni profilo, dalla scelta degli ingredienti al packaging. Una visione comune

Nato nel 2017, il brand si distingue fin da subito come un’occasione unica per affiancare competenze specifiche di aziende diverse tra loro, permettendo ad ognuna di esse di apportare il proprio know-how e sfruttare tutte le sinergie possibili con gli altri partner del polo. Piccole e grandi realtà che condividono la stessa visione, la mission di Naturalia Tantum, secondo un modello di business votato all’eccellenza, alla sostenibilità e all’etica senza compromessi.

L’impegno del gruppo Naturalia Tantum si traduce in una particolare attenzione verso il cliente finale, con prodotti sicuri, efficaci e pensati appositamente per rispondere ad esigenze specifiche. Ecco perché tutte le aziende del gruppo sono impegnate in una costante ricerca, volta a garantire i maggiori standard di qualità con l’utilizzo di ingredienti di origine naturale accuratamente selezionati. Lo sanno bene Sabrina Mazzaschi, Ceo e Co-Founder di Bioearth e Francesca Ferri, Ceo e Founder di EffegiLab.

Bioearth, passione e competenza dal cuore bio

Attiva in particolare nella cosmetica e nella cura della persona, Bioearth nasce nel 1996 dalla visione di Sabrina Mazzaschi e del marito Paolo Adorni. Entrambi con una formazione universitaria scientifica, si appassionano alle microalghe dopo un viaggio a Santa Barbara e da qui iniziano un percorso di ricerca improntato sulla scelta di prodotti bio e dal ridotto impatto ambientale.

“Fin dalla fondazione di Bioearth, la nostra attenzione va all’ambiente. I nostri prodotti sono certificati, secondo le linee guida del biologico, sia per l’integrazione che per la cosmetica. Utilizziamo ingredienti a basso impatto e scegliamo packaging sostenibili che utilizzino plastica riciclata e carta speciale certificata” dichiara Sabrina Mazzaschi, Amministratore Delegato di Bioearth International S.r.l..

Nel tempo Bioearth ha ampliato il proprio portafoglio prodotti ed esteso le proprie competenze anche a settori come l’integrazione alimentare, arrivando oggi ad offrire circa 300 referenze sia in Italia che all’Estero, formulate in modo naturale e con certificazioni CCPB, eco-bio ICEA e bio-eco-AIAB. Dal 2018 è parte del gruppo Naturalia Tantum, con il quale condivide l’approccio olistico nel ricercare prodotti sempre più innovativi per un benessere a 360°.

“Sono convinta che il nostro corpo interferisca con la nostra mente e che le nostre abitudini siano collegate al nostro benessere. L’essere vivente va considerato nella sua totalità ed è parte del mondo” ha aggiunto l’Amministratore Delegato Sabrina Mazzaschi.

EffegiLab, esperienza e professionalità all’avanguardia

L’attenzione verso lo sviluppo di prodotti in grado di rispondere ad esigenze concrete è terreno comune a tutte le aziende del gruppo, tra le quali spicca EffegiLab. Fondata nel 2001 in Trentino dalla farmacista Dott.ssa Francesca Ferri, nasce da anni di ricerca nel campo delle terapie biologiche da parte della sua fondatrice e si distingue per lo sviluppo di cosmetici con funzionalità curativa di alta gamma e integratori alimentari, alcuni dei quali vantano la sperimentazione presso importanti istituti universitari.

L’elevata qualità di una ricerca che avvicina rigore scientifico e innovazione costante, frutto dell’impegno della Dott.ssa Ferri e del suo contributo in diversi ambiti di sviluppo, come la collaborazione con l’Ospedale di San Marino per la cura della psoriasi, l’Ospedale Civile di Bolzano nella prevenzione dei disturbi da carenza iodica e l’Istituto Oncologico di Milano per la sperimentazione clinica di FG Tocotrienol.

Oggi EffegiLab è una realtà che vanta un proprio stabilimento produttivo, dotato di laboratorio interno e camera bianca, ben 9 linee a marchio dedicate ai prodotti cosmetici e certificate dai principali Enti di Certificazione, oltre a collaborazioni di pregio con medical spa, spa pharmacy, hotel, centri termali ed estetici che desiderano riservarsi trattamenti superiori per efficacia dimostrata e verificabile.

La sua fondatrice, nonché Amministratore Delegato di Effegilab è inoltre attivamente impegnata nella formazione professionale di ricercatori e ricercatrici presso il laboratorio EffegiLab, ad ulteriore testimonianza di un brand dinamico e dallo sguardo rivolto alle sfide di domani.

