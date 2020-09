Gruppo Giovani Imprenditori: Pasquale Lama eletto presidente per il triennio 2020-2023

Condividi

Pasquale Lama, 37 anni, aversano, titolare dell’azienda Eris srl, operante nel campo dei servizi alle imprese nell’ambito della salute, della sicurezza e dell’ambiente è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori della provincia di Caserta. Lama, che sarà in carica per il triennio 2020-2023, è stato eletto all’unanimità e succede ad Angela Casale. Con l’elezione al vertice dei Giovani Imprenditori, Lama entra di diritto nel Consiglio di Presidenza di Confindustria Caserta, assumendo anche l’incarico di vicepresidente dell’Associazione.

Tra i principali obiettivi del neopresidente, così come spiegato nel discorso di insediamento, c’è la volontà di accrescere la conoscenza del contesto aziendale della provincia di Caserta, “un territorio – ha spiegato Lama – fatto di aziende straordinarie, piccole, medie e grandi imprese che sono un riferimento a livello nazionale ed internazionale”. Inoltre, il lavoro del nuovo Presidente si concentrerà sulla diffusione della cultura di impresa dei giovani imprenditori attraverso momenti di condivisione di competenze e conoscenze e sull’incremento dei rapporti con i Gruppi Giovani Imprenditori della regione Campania e a livello nazionale. Infine, grande spazio sarà dedicato alla formazione.

“Sono onorato di assumere questo incarico – ha dichiarato Pasquale Lama – in un momento così difficile, nel quale siamo chiamati ad affrontare alcune sfide di grande importanza. C’è la ferma volontà di reagire all’emergenza Covid-19, che tanti problemi ha creato all’intero sistema produttivo italiano e, in particolare, a quello meridionale. Con l’aiuto dell’intero Gruppo Giovani Imprenditori lavorerò per provare a guardare oltre l’emergenza, per individuare le opportunità di crescita e rinnovamento che questa fase storica ci propone. Questa è la visione che ci deve accompagnare in questo triennio: guardare avanti con fiducia, lavorando per la crescita del territorio”.

Contestualmente a quella del Presidente, oggi pomeriggio è avvenuta anche l’elezione di nove Consiglieri del Gruppo Giovani Imprenditori. Si tratta di: Emanuele Adelini dell’azienda Alphadelta Srl, Antonio Barbarano (Loba Costruzioni Srl), Francesco Bo (Finedile Srl), Raffaele Chianese (Original Birth Spa), Gaetano Fucito (IEE Srl), Ilaria Gioventù (Ing. Della Gatta Srl), Mario Pagano (Di Monaco Serramenti Srl), Niccolò Pasca (Giò Sole Sas), Bruno Verazzo (Geom. Verazzo Costruzioni).

Il primo Consiglio Direttivo sarà convocato entro la fine del mese di ottobre: in quella occasione verranno eletti i nuovi vicepresidenti.

