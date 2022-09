Condividi

Inizia ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni dei delegati per la Cassa Forense 2023-2026 che si terranno presso la Fondazione Fest in Via Lussemburgo S.M.C.V. 26-27-28-29-30 Settembre 2022.

L’ avvocato Angela Del Vecchio, Presidente del gruppo politico forense “Dignità Forense”, ha aperto la campagna elettorale a Marcianise, presso il Centro Ave Maria – Oratorio Parrocchia Annunziata, in via s. Giovanni Bosco n.34, ed alla presenza di tutti i consiglieri dell’ordine del gruppo “dignità forense” e di numerosi colleghi intervenuti, ha presentato i candidati : Patrizia Manna Presidente della Fodazione Fest, Ugo Verrillo Presidente dell’ordine degli avvocati, e Antonella Panico delegato uscente di cassa forense.

Un piacevole ed intenso momento di confronto con candidati di peso e di profonda conoscenza delle esigenze della classe forense.

Le parole di Angela del Vecchio:

“La candidatura di Patrizia Manna è il frutto di un percorso lungo e di grande disponibilità nei conforti della classe. Ha svolto ottimamente il ruolo di Presidente della Fondazione, e sono certa che sarà il garante delle esigenze della classe nel suo futuro percorso a Roma.

La candidatura di Antonella Panico esprime l’unione di forze determinata dalla sua enorme disponibilità resa alla classe forense, in un periodo di crisi economica nonostante il quale ha contribuito a predisporre iniziative a sostegno della professione per fronteggiare le enormi difficoltà generate dalla crisi stessa.

La candidatura di Ugo Verrillo è il significato che tutta la squadra di amministrazione dell’ordine di S.M.C.V. ha ben chiaro l’obiettivo di restituire un delegato cassa al nostro Foro”.