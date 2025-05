Gruppo Comunale di Protezione Civile di Acerra, Giovanni Rollo selezionato per il Tavolo Nazionale della Protezione Civile

1 minuto di lettura

ACERRA – Un giovane volontario di Acerra siederà al Tavolo Nazionale della Protezione Civile. Giovanni Rollo, infatti, che fa parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Acerra, è stato scelto tra i 29 ragazzi che parteciperanno stabilmente al Tavolo Nazionale dei Giovani dedicato alle tematiche della Protezione Civile. I volontari sono stati nominati componenti del tavolo con apposito decreto che reca la firma del Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano. Rollo è stato selezionato a conclusione di una procedura pubblica basata su motivazioni, competenze trasversali ed esperienze maturate nell’ambito delle rispettive associazioni.

È stata inoltre verificata la conoscenza di argomenti generali, come il Servizio Nazionale e il Volontariato organizzato di Protezione Civile, necessari per affrontare i lavori del Tavolo. “Congratulazioni a Giovanni e a tutto il nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile – sottolinea il sindaco Tito d’Errico – a dimostrazione della loro competenza, della loro capacità e della loro efficienza. Un risultato di squadra che arriva grazie ad un’assidua attività formativa e al lavoro di gruppo, sempre aggiornato sui temi che riguardano la Protezione Civile e la gestione di diverse tipologie di situazioni. Un ragazzo di Acerra che sarà presente al tavolo nazionale è motivo di orgoglio per tutta la città”.

