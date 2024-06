1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Due militari dell’Aeronautica militare, Riccardo Latino e Francesco Antonio Guglielmucci, sono morti e altri quattro sono rimasti feriti nello scontro tra due auto avvenuto al di fuori dell’aeroporto militare di Grosseto, sulla Strada del Pollino. Lo rende noto la stessa Aeronautica. I militari rimasti feriti erano a bordo di uno dei due mezzi coinvolti e sono stati immediatamente soccorsi e trasportati nei vicini ospedali di zona. Non si conosce al momento la dinamica dell’incidente. Le persone coinvolte nell’incidente sono tutti militari dell’Aeronautica Militare, in missione alla base di Grosseto per attività addestrative in corso di svolgimento in questi giorni. Personale del IV Stormo è immediatamente intervenuto sul posto per supportare le forze dell’ordine e le squadre di soccorso. Il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome di tutto il personale della Forza Armata, si stringe ”nel dolore e nel cordoglio ai familiari dei due militari deceduti, entrambi in servizio al 36esimo Stormo Caccia di Gioia del Colle, questa mattina a seguito di un grave incidente stradale occorso sulla strada statale in prossimità dell’aeroporto militare di Grosseto, sede del quarto Stormo Caccia”. Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso, “a nome mio e di tutta la famiglia della Difesa, il più sentito cordoglio ai familiari” delle vittime. “Esprimo all’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato Maggiore della Difesa, e al generale di squadra aerea Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica militare, le mie più sentite condoglianze. Mi stringo idealmente con tutta la Difesa, ai familiari e agli affetti più cari di Riccardo e di Francesco Antonio”, conclude Crosetto. —[email protected] (Web Info)

