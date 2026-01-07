Groenlandia, si scioglie il confine dell’ordine globale
Dalla battuta di Donald Trump nel 2019 alla dottrina strategica del 2025, la Groenlandia è diventata un nodo centrale della competizione nell’Artico. Un territorio formalmente danese, ma militarmente integrato nel sistema di difesa americano, oggi al centro di un possibile ridisegno della sovranità. Tra diritto internazionale, trattati di difesa, autonomia groenlandese e interessi strategici di Washington, la partita non si gioca solo a Copenaghen, ma soprattutto a Nuuk
