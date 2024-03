0 minuto di lettura

Il Questore di Caserta ha emesso 4 “dacur”, provvedimento che impone il divieto di accesso alle aree urbane, anche conosciuto come “daspo urbano”.

Nello scorso mese di agosto, nel comune di Grazzanise, è scoppiata una rissa tra giovani, che, per la violenza delle condotte, ha generato una situazione di pericolo per le numerose persone presenti in quel momento nelle vie del centro, luogo della “movida”.

L’attività istruttoria, svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta, su segnalazione dei Carabinieri di Grazzanise, ha consentito al Questore, Andrea Grassi, di emettere nei confronti di quattro giovani, di cui uno minorenne, il provvedimento amministrativo che vieta l’accesso e lo stazionamento nelle vicinanze di esercizi pubblici presenti nella zona centrale del comune di Grazzanise, per la durata di due anni.

