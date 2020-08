Grave lutto a “La Sonrisa”: Morta di Covid la vedova del “Boss delle Cerimonie”

Condividi

Grave lutto a “La Sonrisa”. Se ne è andata Rita Greco, vedova di Antonio Polese meglio noto come il “Boss delle Cerimonie”, scomparso nel 2016. L’anziana, 80 anni, è morta di coronavirus.

Rita Greco era ricoverata all’ospedale Cotugno di Napoli da 15 giorni per la sua avanzata età ma pare che, pur essendo risultata positiva, non avesse ancora sviluppato i sintomi del Covid che nel frattempo era entrato nel castello di Sant’Antonio Abate (scenario di matrimoni, compleanni e anniversari al limite del kitsch trasmessi su Real Time) attraverso un dipendente.

Il giorno del trasferimento in ospedale, un nipote – anche lui portato al Cotugno tra i positivi – aveva voluto fare il viaggio con la nonna per non lasciarla da sola, dove però è dovuta rimanere per l’intera degenza.

Nelle prossime ore potrebbe essere dimesso il genero Matteo Giordano ((marito di Imma, attuale manager de La Sonrisa, ndr.), che è in attesa del secondo tampone negativo per tornare a casa.

