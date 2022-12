Graus Edizioni riceve il Gran Premio Internazionale di Venezia

Condividi

Venerdì 23 dicembre presso la prestigiosa Sala Mechelli del Consiglio della Regione Lazio si è tenuta la cerimonia di premiazione del Gran Premio Internazionale di Venezia.

Il Comitato del Leone d’Oro di Venezia ha conferito all’editore Pietro Graus il Riconoscimento Speciale per Meriti Professionali. La Graus Edizioni ha avuto tre nomination ed è stata premiata con il Riconoscimento per Meriti Professionali come Miglior Azienda 2022.

È un riconoscimento importante di cui essere orgogliosi e che giunge proprio alla fine di un anno in cui la casa editrice ha festeggiato vent’anni di attività, vent’anni di una carriera proficua e solida, edificata passo dopo passo, libro dopo libro, con impegno e fervore immutati. Un anno colmo di nuove uscite, eventi culturali, presentazioni, premiazioni che hanno sottolineato quanto sia importante per la casa editrice promuovere la cultura. Graus Edizioni lo fa da vent’anni, sostenendo diversi progetti e collaborazioni volti ad avvicinare quante più persone possibili al mondo della lettura, sia sul territorio campano che verso l’orizzonte nazionale ed internazionale.